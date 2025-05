Un destinatario ideale per chi ha poca praticità in cucina, questo irresistibile dessert di pasta sfoglia può essere realizzato in soli 15 minuti, risultando perfetto per merende e colazioni. Con l’arrivo della bella stagione, le fragole si confermano tra i frutti più amati e ricercati. Questi deliziosi frutti rossi, dal sapore dolce e leggermente acidulo, non solo sono perfetti da gustare freschi, ma si prestano anche a innumerevoli preparazioni culinarie. Se ti sei trovata con delle fragole avanzate, invece di preparare la solita macedonia, puoi provare a realizzare un dessert sorprendente e veloce.

Ecco un’idea irresistibile: delle sfogliatine di fragole e formaggio cremoso, avvolte in un croccante strato di pasta sfoglia. Scopriamo insieme come preparare questo dolce facile e delizioso, ideale per ogni occasione.

Le sfogliatine di fragole

Questa ricetta è perfetta per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare a un dessert goloso. Con soli pochi ingredienti, potete realizzare delle sfogliatine che faranno felici grandi e piccini. Non è necessario cimentarsi nella preparazione della pasta sfoglia, ma basta acquistare un rotolo già pronto. Questo non solo rende la ricetta accessibile anche a chi non è molto esperto in cucina, ma permette anche di risparmiare tempo prezioso.

Ingredienti per 4 persone

200 g di fragole : scegliete fragole fresche e mature, preferibilmente di produzione locale.

: scegliete fragole fresche e mature, preferibilmente di produzione locale. 130 g di formaggio cremoso : potete optare per un classico Philadelphia, o per un formaggio spalmabile aromatizzato.

: potete optare per un classico Philadelphia, o per un formaggio spalmabile aromatizzato. 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare : facilmente reperibile nei supermercati.

: facilmente reperibile nei supermercati. 1 uovo : per spennellare la pasta e renderla dorata.

: per spennellare la pasta e renderla dorata. Estratto di vaniglia : per un aroma avvolgente.

: per un aroma avvolgente. Zucchero a velo: per decorare e addolcire.

Preparazione

La preparazione delle sfogliatine è semplicissima e richiede solo pochi passaggi: