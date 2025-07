È uno degli alimenti più amati e consumati, per il suo gusto inconfondibile e cremoso, che conquista al primo assaggio. Stiamo parlando del burro, un ingrediente che dà vita a tutta una serie di deliziose preparazioni tanto apprezzate, come i biscotti, croissant, e cibi salati.

Una marcia in più da non perdere, un vero e proprio comfort food, che fa stimola ricordi familiari, come una nonna o una mamma intente a preparare prelibatezze fatte in casa. Il burro simboleggia le tradizioni culinarie che non muoiono mai.

Ma non bisogna trascurare i benefici del burro, che è fonte di vitamina A ed è un ottimo alleato del benessere di vista, pelle, nonché rafforzante per il nostro sistema immunitario. Da notare che l’acido butirrico contiene sostanze antinfiammatorie ed è utile per agevolare la salute dell’intestino.

Ovviamente, va consumato con moderazione, in quanto calorico e pieno di grassi saturi. Negli ultimi tempi, tuttavia, il prezzo del burro sta salendo in maniera vertiginosa e questo potrebbe dare spazio a un cambiamento significativo, ossia che acquistare burro diventi un lusso.

Burro, tra qualche tempo potrebbe diventare un lusso: ecco che cosa sta succedendo

Forse non tutti lo sanno, ma il burro è uno degli alimenti più richiesti, a fronte, tuttavia, di una minore produzione di latte. Questo si traduce in meno burro a disposizione, il che fa salire, inevitabilmente, il prezzo.

In particolare, in Asia, ne vanno pazzi e la richiesta è molto elevata. Il fatto che stia scarseggiando, fa sì che tutti lo desiderino, e di conseguenza, per concederlo, lo vendono a un prezzo più alto. In un anno, il costo del burro è addirittura raddoppiato, e in certe situazioni lo hanno venduto a 13 euro al chilo. Ma cosa sta accadendo e perché si produce una minor quantità di latte?

Il clima starebbe influenzando i pascoli con i suoi mutamenti, e questo farebbe soffrire non poco le mucche, che generano minor quantità di latte. Alcuni animali prendono nuovi virus, e questo non fa che rendere ancor più complicato un quadro già difficile.

Il timore, nel nostro Paese, è che i prezzi continuino ad aumentare, anche per la minor richiesta di latte in polvere, dalla cui preparazione si ottiene il grasso in più, con cui poi si realizza il burro. Vedremo, dunque, come si evolveranno le cose, ma una cosa è certe: con tutti questi rincari, il burro, nel tempo, potrebbe diventare un bene di lusso.