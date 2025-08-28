Saper riconoscere la presenza del botulino nel cibo è fondamentale per la propria salute. Il botulino è una tossina altamente dannosa e pericolosa per la salute degli esseri umani che può essere presente nei barattoli di cibo come le conserve. Il botulino può formarsi sia nelle conserve casalinghe in cui il rischio è maggiore, ma anche in quelle che si acquistano al supermercato.

Le conserve industriali vengono preparate seguendo rigidi protocolli, passaggi di confezionamento, processi di sterilizzazione e controlli ma non sono escluse dalla possibilità di contenere botulino. Saper riconoscere la presenza di tale tossina già al supermercato è fondamentale per non rischiare. Esiste, infatti, un trucco semplicissimo che può aiutare tutti in tal senso.

Il trucco per riconoscere la presenza di botulino nelle conserve al supermercato

Massimiliano Dona, avvocato e giornalista, presidente di Consumatori.it, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da quasi 550mila followers, svela un trucco per capire in modo rapido se all’interno delle conserve in vendita al supermercato c’è botulino.

Scegliere in modo consapevole al supermercato può essere fondamentale per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. Ci sono tanti modi per capire se, all’interno di un barattolo c’è del botulino ma Massimiliano Dona svela un piccolo trucco che può essere insegnato anche ai più piccoli.

“Se premendo al centro del tappo di una conserva, la capsula si abbassa e risale, il sottovuoto non c’è o si è perso. Una conserva sicura ha il tappo fisso, quindi se premendoci sopra, il tappo si muove con il tipico rumore click–click, non acquistate il vasetto e segnalatelo ai responsabili del negozio!“, svela l’esperto.

“Lo stesso dicasi se il tappo appare gonfio o bombato: il sottovuoto è saltato, l’ambiente non è più sterile e possono essersi create condizioni favorevoli al botulino”, aggiunge ancora.

Ci sono, poi, degli indizi allarmanti e da non sottovalutare affatto: “Fuoriuscita di liquido, schiuma, bollicine che risalgono o sfiato all’apertura, potrebbero essere segni di fermentazione o contaminazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MASSIMILIANO DONA (@massimilianodona)

Il consiglio di Massimiliano Dona è quello di evitare, in ogni caso, di acquistare delle confezioni di cibo non integre. Quando, dunque, ci si reca al supermercato per fare la spesa è fondamentale stare attenti alle scadenze, agli ingredienti utilizzati per la produzione degli alimenti, al prezzo, ma soprattutto alla conservazione per salvaguardare la salute.