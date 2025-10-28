Nel periodo invernale c’è grande desiderio di dolci, molto più che nella bella stagione. La ragione sta nel fatto che facendo più freddo, si ha più voglia di mangiare, perché il corpo fa più fatica a rimanere alla temperatura corporea ideale, ossia 36,5 °C.

Il cibo, peraltro, diventa un vero e proprio comfort a livello emotivo, in particolare in quelle giornate fredde in cui tutto ciò che si desidera è solo starsene in casa. Per questo si cercano alimenti più caldi, che soddisfino quel bisogno di riscaldarsi. E in più, mangiare assume un po’ la caratteristica di una coccola.

Per molti, poi, è l’occasione per preparare qualcosa di delizioso e provare nuove ricette in cucina. A questo proposito, c’è una ricetta veramente interessante e sfiziosa, facile da fare e pronta in poco tempo. Stiamo parlando di un budino cremoso e gustoso, che per farlo richiede solo 4 ingredienti.

Budino cremoso da 4 ingredienti: la ricetta che ti conquisterà e la vorrai sempre

Per chi desidera coccolarsi in modo semplice, sano e leggero, preparare questo budino potrebbe diventare un must.

Questo budino al caffè è un dolce raffinato e facilissimo da preparare. Se siete amanti di sapori di una certa intensità ma non avete molto tempo per dedicarvi alla cucina, questa potrebbe essere la soluzione più agevole. Bastano solo 4 ingredienti e si potrà preparare un budino cremoso, al gusto di latte mixato con aroma di caffè.

È un preparato adatto a tutti, soprattutto a coloro che seguono un percorso alimentare di tipo vegano. Basterà mixare un litro di latte di soia, o anche del latte classico, aggiungere 110 g di zucchero, tre tazzine di caffè e 90 g di amido di mais.

Una volta mescolato il tutto, inserire il composto in una pentola e far bollire. È molto importante mixare tutto per bene, altrimenti c’è il rischio concreto che non esca ben denso. Una volta che il composto inizia a bollire, la crema diventa più intensa, vellutata e il profumo che ne viene fuori è inebriante.

A questo punto, una volta che la crema si è addensata al punto giusto, versare tutto in una pirofila o in degli stampini, e mettere in frigo per far raffreddare al meglio, per un tempo 3 o 4 ore. Il budino, infatti, deve essere ben solido una volta uscito dal frigo, in modo da poterne godere al meglio. Per dare un tocco di eleganza, è buona idea aggiungere una spolverata di cacao.