Tra le innovazioni più interessanti presentate da Haier all’IFA 2025, la fiera internazionale dell’elettronica di consumo, spiccano le soluzioni tecnologiche dedicate a una conservazione più efficiente e sostenibile degli alimenti. In particolare, l’azienda ha mostrato come l’uso combinato di metodi meccanici all’avanguardia e Intelligenza Artificiale (IA) possa rivoluzionare il modo in cui si mantengono freschi e nutrienti i cibi, riducendo gli sprechi alimentari.

Nutri Bank: il freezer che protegge le proprietà nutritive

Uno degli aspetti più problematici del congelamento tradizionale è la formazione di cristalli di ghiaccio all’interno degli alimenti, che danneggiano le fibre e provocano la fuoriuscita di liquidi durante lo scongelamento. Questo fenomeno porta a una perdita di qualità e di sostanze nutritive, soprattutto in prodotti delicati come il salmone o certi tagli di carne.

Per risolvere questo problema, Haier ha sviluppato la tecnologia Nutri Bank, uno speciale cassetto congelatore dotato di un campo magnetico che orienta le molecole d’acqua per impedire o ridurre drasticamente la formazione di cristalli di ghiaccio di grandi dimensioni. Il risultato è un congelamento a temperature standard sotto lo zero, con tutti i vantaggi della lunga conservazione, ma senza il deterioramento tipico dei metodi tradizionali.

Nutri Bank rappresenta un vero e proprio salto di qualità per chi desidera conservare cibi freschi senza rinunciare alle loro proprietà organolettiche e nutrizionali, offrendo una soluzione ideale per chi vuole posticipare il consumo senza compromettere la bontà dei prodotti.

Accanto a Nutri Bank, Haier ha presentato My Zone, un cassetto refrigerato con temperatura regolabile indipendentemente dal resto del frigorifero. Questa funzione consente di adattare la conservazione alle esigenze specifiche di diversi alimenti, mantenendo condizioni ottimali per frutta, verdura o cibi particolarmente delicati.

L’aspetto più innovativo riguarda però l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale che, grazie a telecamere interne e sensori, riconosce gli alimenti inseriti nel frigorifero e ne stima il tempo di conservazione ottimale. L’utente viene avvisato quando un prodotto si avvicina alla data di deterioramento e riceve suggerimenti su come utilizzarlo al meglio, anche attraverso ricette dedicate.

Nonostante la tecnologia non riconosca ancora le date di scadenza riportate sulle confezioni e non possa valutare lo stato di maturazione o conservazione di un alimento (per esempio tra una mela acerba e una molto matura), la possibilità di personalizzare i parametri di conservazione tramite display rende il sistema flessibile, sebbene un po’ complesso da gestire nel lungo termine.

La telecamera interna offre anche la funzione Smart Food Locator, che indica la posizione migliore all’interno del frigorifero per ogni tipo di alimento, ottimizzando così la durata e la freschezza dei prodotti.

Funzionalità connesse e gestione da remoto

L’ecosistema di Haier si completa con funzionalità aggiuntive come lo Smart Drink Assistant, che raffredda rapidamente le bevande in uno scomparto dedicato, segnalando all’utente tramite display il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata.

Tutto ciò è integrato nell’app hOn, che permette la gestione da remoto dell’elettrodomestico, con informazioni dettagliate anche sui consumi energetici. Questo approccio connesso consente di monitorare e ottimizzare le prestazioni del frigorifero, rendendo più semplice il controllo quotidiano e contribuendo a una maggiore sostenibilità domestica.

La presenza di Haier all’IFA 2025 conferma come la tecnologia stia diventando sempre più centrale nella gestione intelligente degli alimenti, con innovazioni che uniscono meccanica avanzata e intelligenza artificiale per garantire freschezza, qualità e minor spreco. Nutri Bank e le altre soluzioni presentate rappresentano un passo importante verso frigoriferi e congelatori più efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di una vita moderna e attenta alla sostenibilità.