Le uova sono tra i pasti più amati e consumati al mondo e offrono davvero numerosi benefici per la salute. Da tempo, infatti, gli esperti hanno sfatato vecchi miti che asserivano che consumarle portava a un aumento del colesterolo cattivo e altre falsità.

In qualunque modo si decida di consumarle, le uova sono ricche di nutrienti e peraltro, soprattutto per coloro che sono a dieta, si tratta di un pasto altamente saziante, il che non farà venire attacchi di fame. Anzi.

Esse, inoltre, hanno un alto contenuto di amminoacidi essenziali, che servono a rafforzare i muscoli.

Ma non è tutto, perché contengono anche parecchie vitamine, come B e D, che portano energia e rendono più forte il nostro sistema immunitario. Le uova sono ricche di ferro, zinco, selenio, fosforo e sono importanti per stimolare il metabolismo, nonché rendere migliore la memoria.

Qualche esperto afferma che un individuo in salute può mangiare da 4 a 7 uova settimana, per cui poi, sta alla persona regolarsi sulla frequenza con cui consumarle.

Uova, così le cuoci senza romperle e sono una vera bontà

In una dieta equilibrata, dunque, l’uovo è certamente un’ottima scelta, ma c’è da dire una cosa: se si frigge un uovo, esso è più calorico, per via dell’assorbimento di olio.

Come è meglio inserire, quindi, le uova, nel proprio regime alimentare? Un buon modo per farlo è cuocere le uova senza romperle, ossia cuocere il famoso uovo sodo. Esso è nutriente, saziante e peraltro può essere utilizzato in un sacco di gustose ricette.

Si possono, infatti, preparare insalate con uovo sodo, oppure dei gustosi panini con formaggio spalmabile leggero e tonno, pomodoro o ciò che più si preferisce. Si possono creare dei deliziosi antipasti, ed è davvero un modo di preparare l’uovo che può dare grandi soddisfazioni, a tavola.

Tuttavia, per cuocerlo senza romperlo, e sbucciarlo in modo semplice, è importante procedere con una certa accuratezza. Gli esperti, a tal proposito, consigliano in primis di usare uova fresche, che sono anche più saporite e consistenti.

In secundis, bisogna dare un colpo alla base dell’uovo con una certa delicatezza, servendosi di un cucchiaio. In questo modo, sarà più facile sbucciare l’uovo, senza che pezzi del suo involucro restino attaccati.

Le uova sode devono essere cotte in una pentola in cui si inserirà acqua fredda, stare per 10 minuti fino a bollitura, e poi mettere un piccolo cucchiaio di sale all’acqua. Dopo la cottura, metti le uova in acqua fredda e ghiaccio. In questo modo ci metteranno poco a raffreddarsi. A questo punto, sarà facilissimo sbucciarle.