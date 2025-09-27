Nel corso della nostra vita può capitare di mettere su peso, e in questi contesti, c’è chi decide di mettersi a dieta. Oggigiorno, c’è una grande disponibilità di diete che possono essere efficaci, e questo, in realtà, dipende molto dalle proprie condizioni fisiche e da altri fattori.

E a proposito di regimi alimentari, c’è una dieta detta del riso, creata dal professor Nicola Sorrentino, specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica. Ma in che cosa consiste, nello specifico?

Come dimagrire con la dieta del riso: ecco come funziona, nello specifico

Questo tipo di alimentazione si basa sul riso, ma ovviamente comprende l’inserimento di altri alimenti, e costituisce un ottimo detox, per coloro che ne hanno bisogno.

È una dieta vegana vegetale che consiste in una combinazione di riso con verdure, frutta e legumi. L’effetto detox sopraccitato sarebbe dato proprio dal fatto che in questo tipo di alimentazione, non si consumano proteine animali. Proprio questo fattore fa sì che sia un tipo di alimentazione che si addice perfettamente a coloro che non tollerano lattosio o glutine.

È una dieta leggera e ricca di gusto, che può essere salutare in molti modi. Ma qual è il vero segreto? Sono condimenti leggeri, come sughi a base di verdure, erbe aromatiche, spezie e poco olio. Il fatto che il riso possa essere condito con dei legumi, lo rende senza dubbio un pasto completo, a livello proteico.

Sappiamo bene come il riso possa essere saziante, e peraltro, rispetto, ad esempio, alla pasta, è anche più semplice da digerire. Durante il giorno, per smorzare un’eventuale fame, è possibile gustare della frutta secca come mandorle, noci ecc.

Chiaramente, le dosi sono importanti e quando si tratta di frutta secca, è essenziale ricordare di non eccedere. Questi cibi costituiscono un ottimo ponte per arrivare ai pasti principali decisamente meno affamati.

Nella dieta, peraltro, è presente anche una tisana perfetta per sgonfiare, da assumere di solito, dopo cena. Per fare questa dieta è bene consultare un medico, soprattutto se non si è in buone condizioni di salute.

Altra cosa da rammentare è che le verdure devono variare e bere, come minimo, un litro d’acqua ogni giorno per idratarsi. Non si possono mangiare cibi fritti, moderare uso del sale e per quel che concerne il caffè, deve essere amaro e anche qui, niente esagerazioni: max due al giorno. Fare attività fisica, infine, può aiutare.