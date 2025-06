Negli ultimi mesi Laura Pausini è tornata al centro dell’attenzione non solo per la sua musica ma per un evidente cambiamento fisico che ha lasciato sorpresi fan e addetti ai lavori. Foto condivise su Instagram hanno mostrato una figura più snella e tonica. I commenti sotto i post non si sono fatti attendere: “Come hai fatto?”, chiedono in molti. La risposta non è una sola. Dieta, attività fisica, monitoraggi e una costanza ferrea hanno contribuito a trasformare il suo corpo e il suo modo di vivere.

Un percorso pianificato tra dieta e allenamento

Laura ha raccontato in diverse occasioni di aver seguito un percorso personalizzato, costruito con l’aiuto di uno specialista in nutrizione. Non si è trattato di una dieta rigida o alla moda, ma di un piano bilanciato che ha tenuto conto dei suoi impegni, del suo metabolismo e delle sue preferenze. Ha ridotto i cibi industriali, i dolci confezionati, gli zuccheri e i grassi saturi, privilegiando alimenti freschi come verdure, frutta di stagione, pesce, legumi, carni bianche e cereali integrali. Il tutto distribuito in più pasti al giorno, con attenzione ai momenti della giornata e all’idratazione.

Accanto al cambiamento alimentare è cresciuta anche la voglia di muoversi di più. Pausini, che già alternava concerti e prove con una certa attività fisica, ha intensificato gli allenamenti con l’aiuto di un personal trainer. La sua routine comprende ora sessioni di cardio, camminate veloci, circuiti a corpo libero e qualche esercizio di resistenza muscolare. Almeno tre volte a settimana, anche nei periodi più impegnativi. “Mi sono data delle regole – ha detto – e ho imparato a rispettarle”. Nessuna forzatura, solo continuità.

Monitoraggio costante e cambiamento interiore

Un ruolo chiave nel processo lo ha giocato il monitoraggio mensile, affidato a un dietologo che ha seguito l’evoluzione e ha modificato la dieta in base ai risultati. Le visite periodiche hanno permesso di evitare fermi o peggioramenti, mantenendo alta la motivazione. Ogni piccolo traguardo veniva misurato e commentato, così da aggiustare il tiro senza perdere tempo.

Ma il cambiamento di Pausini non si è limitato all’aspetto fisico. Ha dichiarato più volte che si è trattato anche di un lavoro sulla sua autodisciplina e sulla percezione di sé. “Per anni non mi sono sentita pienamente bene nel mio corpo, adesso sì”, ha spiegato. Ha dormito meglio, affrontato le giornate con più energia, migliorato la postura. Un cambiamento concreto, sostenuto da gesti quotidiani, non da soluzioni rapide. Chi la conosce parla di una nuova serenità, visibile anche nel modo in cui si presenta e parla in pubblico.

Questa trasformazione, avvenuta nel corso del 2024, ha dato alla cantante nuova linfa anche per i suoi progetti futuri. La ritroveremo infatti a breve in tournée e in studio di registrazione, con un’agenda fitta e una determinazione che – lo sappiamo – non è mai mancata. Ma stavolta, accompagnata da un nuovo equilibrio fisico e mentale, frutto di mesi di lavoro silenzioso e coerente. Un messaggio forte, concreto, arrivato senza clamori e senza filtri.