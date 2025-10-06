Festeggiare un compleanno in famiglia e invitare ospiti, è uno dei modi più belli per celebrare il giorno in cui si compiono gli anni. Basti pensare alla casa tutta pulita e decorata con tanti festoni, delizie di ogni tipo in tavola, per allietare i palati di amici e parenti che accorreranno. E poi, naturalmente, quel dettaglio con le candeline che non può mancare: la torta.

Negli ultimi anni, si tende a realizzare torte di compleanno che abbiano qualcosa di particolare, dalla forma ai colori, o magari qualche scritta divertente. C’è tanto modo di sbizzarrirsi in queste creazioni, e un altro aspetto da non trascurare, naturalmente, è quello del gusto. Deve essere non solo perfetta fuori, ma anche dentro. Un mix che deve conquistare.

Dato che alla fantasia non ci sono limiti, soprattutto se si tratta di una torta a sorpresa, è possibile fare un doppio regalo al festeggiato/a, completamente fatto in casa. Un dolce che piaccia e che sorprenda, al contempo.

Festa in famiglia, il dolce fai da te che farà innamorare gli ospiti: come realizzarlo in pochi step

Se c’è un modo divertente di concludere di una festa di compleanno, è quello di presentare una torta a forma di pacco regalo. Un qualcosa che può strappare un sorriso e donare felicità, contemporaneamente.

È qualcosa che non ci si aspetta, per questo sarà ancora più bello realizzarla. Per realizzarla, è importante procurarsi uova, miele millefiori, zucchero, farina 00, farina di pistacchi, pasta di pistacchi, e per farcire, è possibile aggiungere fragole, panna fresca, cioccolato bianco e fondente, per la decorazione del fiocco.

La prima cosa da fare è preparare il pan di Spagna, con uova, miele e zucchero che devono stare a bagnomaria fino a 40°. Dopodiché, prendere le fruste e montare il tutto per fare in modo che sia spumoso. A questo punto, versare farina OO e di pistacchi dopo averle setacciate e poi panna di pistacchio, da scaldare un po’, prima di aggiungerla.

E ancora, una volta pronto l’impasto, basta metterlo dentro una teglia rettangolare e far stare in forno a 180°C, se il forno è statico. Altrimenti, se ventilato, la temperatura ideale è 160°C.

Nel frattempo, si passa alla preparazione del ripieno, frullando le fragole e setacciando la polpa. Montare la panna fresca con zucchero a velo e poi versare la polpa di fragole. Una volta pronta questa gustosa crema, metterla nel pan di Spagna che dovrete dividere in 4 strati. In uno inserirete la crema e nell’altro il pan di Spagna. La torta deve stare in frigo per due ore.

Per coprire la torta, bisogna scaldare la panna e versarla sul cioccolato bianco, in modo da formare la glassa e quando è fredda, metterla sulla torta, in modo che possa ricoprirla interamente.

Per il fiocco, invece, far sciogliere del cioccolato fondente e con delle strisce di acetato, formare nastri e striscioline. Le strisce devono rassodarsi per cui devono passare 5 minuti in congelatore. Ogni volta che si toglieranno le strisce di acetato dal cioccolato, bisognerà riporle in congelatore per farle rassodare nuovamente.

I nastri devono essere man mano posati sulla torta, a incrocio. Le striscioline piegate andranno a creare la coccarda del fiocco, su cui si metterà del cioccolato fuso. La torta deve stare in frigo 1 o 2 giorni.