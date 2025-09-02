Negli ultimi due anni, fare la spesa si è trasformato in una sorta di piccola impresa quotidiana. Non basta più prendere un foglietto e annotare ciò che manca in dispensa. Oggi, prima ancora di varcare la soglia del supermercato, la routine inizia con un’attenta analisi dei volantini promozionali. Le famiglie li sfogliano uno dopo l’altro, cercando i prezzi che sono maggiormente in linea con il proprio budget.

In alcuni casi, la spesa diventa un vero percorso a tappe. Il tutto con l’obiettivo di alleggerire lo scontrino finale, che ormai sembra crescere di settimana in settimana, anche a fronte di carrelli sempre più leggeri. Eppure, proprio quando sembra che l’equilibrio tra necessità e rinunce sia diventato inevitabile, arriva una sorpresa capace di ribaltare il copione. I ribassi di settembre, infatti, promettono un sollievo inaspettato.

È l’occasione di riempire il carrello senza il timore di svuotare il portafogli. Una boccata d’ossigeno che restituisce, almeno per un po’, il piacere di fare la spesa con leggerezza.

Risparmio assicurato con i ribassi di settembre: ecco tutti i prodotti in offerta da non perdere assolutamente

Settembre porta con sé non soltanto il ritorno alla routine, ma anche una serie di opportunità di risparmio per chi sceglie di fare la spesa da Lidl. La catena propone infatti un’ampia selezione di prodotti con prezzi ribassati per tutto il mese, spaziando dagli alimenti di uso quotidiano ai prodotti per la cura personale, fino agli articoli dedicati agli amici a quattro zampe.

Tra i protagonisti delle offerte ci sono gli gnocchetti di patate Nonna Mia, disponibili a 0,75 euro per confezione, e il misto per soffritto Freshona, proposto a 0,85 euro. Per la colazione, il muesli croccante con cioccolato Crownfield scende a 2,29 euro, mentre le crostatine all’albicocca Realforno si trovano a 1,11 euro. Restando sul dolce, i biscotti con cereali e frutta Realforno costano 0,95 euro e la bevanda bio a base di mandorla Vemondo è in offerta a 1,29 euro.

Non mancano i prodotti più ricercati, come la crema spalmabile al pistacchio Deluxe, a 2,59 euro. Tra le bevande spicca la birra messicana Camaro a 0,85 euro, mentre per la cura della persona si segnalano il detergente intimo. Sempre a 1,11 euro, il latte detergente Cien a 1,69 euro, le salviette struccanti Cien sempre a 1,69 euro, la crema piedi Cien, anch’essa a 1,69 euro e la crema antirughe Q10 Cien, ora a 3,19 euro.

Il reparto surgelati e freschi offre ulteriori occasioni: dai tentacoli di totano Noriberica a 3,49 euro, alle noci California Alesto a 2,49 euro. L’offerta vegetariana include i falafel bio Vemondo a 2,39 euro, le polpettine o hamburger vegetali Vemondo a 1,95 euro, e l’affettato vegetale Vemondo a 1,69 euro. Infine, i piatti pronti come le penne pomodoro e mozzarella o gnocchi alla sorrentina Monissa sono disponibili a 1,69 euro.

A completare la lista, un occhio anche agli animali domestici: l’alimento completo per gatti Coshida si trova a 1,89 euro. Una gamma ampia e trasversale, pensata per accompagnare la spesa di settembre con un risparmio tangibile.