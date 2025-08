Durante una crociera, il cibo rappresenta un elemento centrale dell’esperienza, offerto senza sosta per soddisfare ogni desiderio gastronomico degli ospiti. Ma da dove proviene questa vasta gamma di pietanze servite a tutte le ore? Dietro la varietà e la qualità delle proposte culinarie a bordo si cela un complesso sistema di approvvigionamento, sostenibilità e lavoro intenso, spesso poco conosciuto.

L’offerta gastronomica a bordo: un mondo di sapori sempre disponibili

Le navi da crociera moderne propongono una pluralità di ristoranti tematici, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. È possibile gustare piatti selezionati da chef stellati di fama internazionale, come Bruno Barbieri, Hélèn Darroze e Ángel León, che hanno contribuito a creare menù degustazione esclusivi disponibili durante la navigazione. Dall’insalata di astice con mela kanzi e pancotto al babà imbevuto d’armagnac Darroze, ogni dettaglio gastronomico è studiato per sorprendere.

Non mancano ristoranti dedicati alla cucina internazionale: dalla tradizione giapponese con sushi e poke hawaiani, alla cucina cinese, fino a spazi specializzati in pizza, carne di ogni tipo, hamburger e persino un’area dedicata alla Nutella. Questa varietà riflette la richiesta degli ospiti di poter mangiare in qualsiasi momento, con un’offerta continua che rende la crociera un’occasione per godere di piaceri culinari senza limiti.

La qualità delle materie prime è garantita da una catena di approvvigionamento rigorosamente controllata, che assicura freschezza e sicurezza alimentare anche durante lunghi viaggi in mare. La gestione degli alimenti è supportata da innovazioni volte a ridurre gli sprechi. L’attenzione verso la sostenibilità ambientale è una priorità crescente nelle compagnie di crociera, che si impegnano a ridurre l’impronta ecologica delle loro attività gastronomiche e a promuovere pratiche responsabili lungo tutta la filiera.

Dietro la magia culinaria a bordo si nasconde il lavoro incessante di un personale altamente specializzato, che spesso affronta condizioni impegnative.Le normative europee e internazionali, come la Convenzione del lavoro marittimo dell’ILO del 2006, stabiliscono limiti chiari sulle ore di lavoro e i periodi di riposo per il personale marittimo, ma i casi di violazioni e abusi sono purtroppo frequenti nel settore crocieristico globale. Costa Crociere, unica compagnia italiana con navi battenti bandiera italiana, sottolinea la propria conformità a tali normative e la trasparenza nella retribuzione e nel trattamento del personale, con pagamenti mensili e liquidazioni finali che rispettano i contratti collettivi italiani.

Denunce e controversie nel settore crocieristico

Organizzazioni come Human Rights in Tourism denunciano pratiche di lavoro che si avvicinano a forme di “schiavitù moderna”, con turni di oltre dodici ore, assenza di giorni liberi prolungati e paghe basse spesso compensate da mance. L’esternalizzazione del reclutamento complica ulteriormente il controllo delle condizioni di lavoro.

Diversi episodi controversi sono emersi negli ultimi anni, come le denunce relative ai lavoratori cubani impiegati da MSC Crociere, che avrebbero subito trattenute ingiustificate sui salari, confische di beni personali e limitazioni alla libertà di movimento, con la complicità del governo cubano e delle agenzie di reclutamento. Nel 2014, la polizia brasiliana ha liberato membri dell’equipaggio di una nave MSC costretti a lavorare sedici ore al giorno e vittime di molestie.

Anche durante la pandemia, alcune compagnie come Bahamas Paradise hanno mantenuto il personale senza stipendio per mesi, obbligandolo comunque a svolgere le proprie mansioni. Queste situazioni, purtroppo, non hanno fermato la domanda di lavoro nel settore.