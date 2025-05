La granita con brioche è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione siciliana, un connubio perfetto che incarna l’essenza della cultura gastronomica dell’isola. Ma dove si trova la migliore granita in Sicilia? La contesa tra Palermo e Catania è accesa e ognuna delle due città vanta le proprie peculiarità, facendo di questo dolce un vero e proprio simbolo identitario.

La granita a Catania: un rituale quotidiano

A Catania, la granita è molto più di un semplice dessert; è un rituale quotidiano, un momento di piacere che inizia spesso con la colazione. Qui, la granita è caratterizzata da una consistenza cremosa e liscia, ottenuta attraverso un processo di lavorazione artigianale che evita la formazione di cristalli di ghiaccio. I gusti tradizionali più amati includono mandorla, limone, pistacchio e gelsi neri, ma ci sono anche varianti più audaci come il caffè servito con panna. Questa delizia viene gustata accompagnata dalla tipica brioche col tuppo, un dolce lievitato con un caratteristico panetto tondo sulla sommità, che diventa il perfetto accompagnamento per la freschezza della granita.

Catania è famosa per i suoi bar storici, dove la granita è preparata ogni giorno con ingredienti freschi e di alta qualità. Un luogo simbolo è la storica pasticceria Savia, situata in via Etnea 302. Fondata nel 1897, Savia ha saputo mantenere viva la tradizione, aggiungendo nel tempo un tocco di innovazione. Qui, il rito della granita è un’esperienza che va oltre il semplice atto di mangiare: è un’immersione nei profumi e nei sapori autentici della Sicilia, un viaggio sensoriale che ogni visitatore dovrebbe intraprendere.

La granita alla mandorla di Savia è un must: cremosa e dal sapore intenso, rappresenta un vero e proprio omaggio all’ingrediente siciliano per eccellenza. Ogni sorso di questa delizia racchiude la nobiltà della mandorla siciliana, e il suo equilibrio tra dolcezza e freschezza è ciò che la rende così speciale. Inoltre, non mancano le varianti stagionali, come il limone e la fragola, disponibili nei periodi di raccolta. Ogni granita è preparata con cura e passione, e il risultato è un dolce che può essere gustato in qualsiasi momento della giornata.

La granita a Palermo: un dolce rustico

Dall’altra parte, a Palermo, la granita assume un carattere diverso. Qui, è più rustica, la sua consistenza ricorda il ghiaccio tritato e viene spesso consumata come spuntino rinfrescante, soprattutto nei caldi pomeriggi estivi. I gusti più comuni sono limone, caffè e amarena, ma la brioche gioca un ruolo meno centrale rispetto a Catania. A Palermo, la granita è un dolce che viene spesso servito nei chioschi storici e nei bar di quartiere, in particolare nelle zone marittime come Mondello, dove rappresenta una pausa ideale durante una giornata al mare.

La brioche col tuppo, simbolo indiscusso di questa tradizione, è una compagna inseparabile della granita. Leggermente scaldata e soffice, la brioche viene spesso utilizzata per intingere nella granita, creando un’esperienza di gusto unica. Questo gesto, semplice ma ricco di significato, rappresenta un modo di gustare la granita con lentezza e piacere, celebrando ogni istante della giornata.

Ma l’offerta gastronomica di Savia non si limita alla granita. La pasticceria è anche un punto di riferimento per lo street food siciliano, offrendo specialità come pizzette e rustici. Ogni morso racconta una storia di sapori intensi e profumi mediterranei, preparati con ingredienti di qualità. La maestria degli artigiani è evidente in ogni dettaglio, dall’impasto morbido alla farcitura abbondante, rendendo questi piatti perfetti per uno spuntino in qualsiasi momento.