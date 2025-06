L’estate è iniziata da poco e neanche il caldo ferma la voglia di qualcosa di buono, purché sia fresco. In questa stagione si tende a mangiare leggero, e di solito gli ingredienti utilizzati sono più salutari. Non a caso, si usano, per le varie preparazioni, prodotti di stagione, come la frutta estiva. Basti pensare a fragole, albicocche, frutti di bosco ecc.

Mangiare con gusto, sì, ma senza appesantirsi, soprattutto se l’obiettivo è quello di perdere qualche chilo e stare in forma. Si sa che, per tenere sotto controllo il peso bisogna contare le calorie, per cui una torta poco calorica ma buona e saziante, potrà essere parte di un regime alimentare non troppo restrittivo, e magari essere una variante per ciò che concerne la prima colazione.

Grazie alla frutta fresca, la torta acquista gusto, e si resta leggeri. Ma ci sono anche altre interessanti soluzioni, anche senza frutta, in grado di far restare leggeri e impazzire per quanto sono gustose. Le vorrai ogni mattina.

Questa torta è una vera bontà: come prepararla in poco tempo

D’estate si ha un po’ più di tempo per dedicarsi alla cucina, godersi del tempo per se stessi, soprattutto se è periodo di ferie. La creatività non ha limiti, ed è anche un momento di relax e cura di sé.

Bastano pochi semplici ingredienti per preparare una torta fresca e leggera, l’ideale per cominciare la giornata con una certa carica, o anche per fare merenda con gli ospiti. Qualsivoglia sia la ragione, è bene preparare tutto l’occorrente e mettersi all’opera.

Come riporta su Instagram la pagina @ricette_ghisa, dovrete procurarvi 500 g di ricotta magra, due uova, 50 grammi di farina d’avena.

E ancora, una scorza di limone e 70 g di eritritolo. Una volta disposti tutti gli ingredienti, metterli in una ciotola e mixarli. Dopodiché, non dovrete farlo che mettere il composto in un contenitore e cuocerli a 160 gradi in friggitrice ad aria. Tempo di cottura, 25 o 30 minuti max.

Sarebbe opportuno, per fare in modo che la torta sia piuttosto alta, usare uno stampo da 16 cm. Una volta pronta, sarà qualcosa di incredibilmente gustoso e le calorie? Solo 102 circa, per ogni fetta. Per la colazione, quindi, potrebbe rappresentare la soluzione più adatta. Peraltro, si prepara anche velocemente e bisogna solo attendere la cottura. Un’idea geniale per l’estate, e per soddisfare il proprio palato.