L’autunno è arrivato e con esso la stagione più fredda, quella in cui le temperature scendono e sale, invece, il desiderio di gustare dei bei dolci, cotti in forno. È quasi un rituale stagionale, quello di preparare biscotti, torte e quel comfort food che ci scalda le giornate.

Soprattutto tra il pomeriggio e la sera, c’è più voglia di gustare qualcosa di buono, accompagnato da una bevanda calda come un tè, ad esempio. Peraltro, l’autunno è il momento ideale per sperimentare, per mettersi alla prova ai fornelli, e deliziare sé stessi, i propri cari, eventuali ospiti.

Condividere una bella tazza di tè e un dolce con chi si vuole, magari con una pioggia battente fuori, e chiacchierare del più e del meno è un qualcosa di rassicurante. È come lasciare fuori i problemi, e rifugiarsi in una sorta di mondo a parte.

Se amate i dolci e volete gustarli in questo periodo dell’anno, facendoli in casa, ecco che Lidl offre la possibilità di avere un accessorio in grado di dare grandi performance, a un prezzo davvero imbattibile.

Lidl, l’accessorio perfetto per preparare i tuoi squisiti dolci al forno

Se vuoi vivere a pieno l’esperienza della preparazione dei dolci autunnali, dovrai munirti dei giusti strumenti.

Da Lidl c’è uno stampo da forno che darà forma alle tue torte e che può costituire quel plus di cui necessiti per una preparazione ad hoc. Si tratta di uno stampo dalla forma rettangolare di Zenker, con fondo salvagoccia e che è possibile acquistare in due differenti dimensioni, ossia 28×18 cm o 30×12 cm.

Grazie a questo utile prodotto, potrai sfornare dei dolci morbidissimi e la cui fragranza ti sorprenderà. Potrai immergerli in una bevanda calda, e gustarne tutto il sapore. Un vero e proprio sogno che diviene realtà.

Lo stampo in questione, peraltro, è perfetto per non far fuoriuscire attaccare l’impasto, fattore da non ignorare. Questo stampo si presta molto bene per preparare cheesecake, torte alla frutta con mele, pere o frutti di bosco, o ancora rustici salati, da usare in un aperitivo.

E poi si possono preparare quelle torte da tenere per tot giorni per fare colazione o merenda. In sostanza, si tratta di un prodotto veramente molto utile, che vale la pena acquistare, a un prezzo molto più che competitivo. Costa soltanto 7.99 €, un’occasione da non lasciarsi proprio sfuggire.