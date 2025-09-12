Oggigiorno, fare la spesa, è diventato più complicato. I costi di molti prodotti alimentari sono inesorabilmente aumentati, e questo influisce senza dubbio sui portafogli, che tendono ad alleggerirsi significativamente. Tuttavia, le soluzioni, se si intende risparmiare, ci sono. Uno dei modi migliori per sfuggire alle stangate è quello di optare per supermercati/discount che non rinuncino alla qualità, ma vendano articoli a prezzi convenienti.

Un sondaggio recente di Altronconsumo ha indicato Eurospin come il supermercato in cui si risparmia di più in Italia, il che significa che è particolarmente adatto per i nuclei familiari. Da quanto si apprende, infatti, garantirebbe un risparmio di 3.700 euro annui, se una famiglia, chiaramente, acquista prodotti con prezzi inferiori.

Da Eurospin, dunque, si spende molto meno, e questo è un supporto non indifferente, in un momento storico in cui l’inflazione tende a crescere e vi sono rincari ovunque, che minano il potere d’acquisto.

Nella settimana che va dall’11 al 21 settembre 2025, Eurospin propone delle offerte da non perdere, per riempire il carrello della spesa e portare a casa qualità. Scopriamo, dunque, quali sono gli articoli in offerta.

Eurospin, prodotti di qualità a prezzi mai visti: ecco che cosa puoi acquistare

Da Eurospin c’è una vasta offerta di prodotti alimentari in sconto, tra cui scegliere.

Partiamo dalla polpa di pomodoro a pezzetti Delizie Dal Sole, confezionata in 6 lattine da 400 g, al prezzo di 2.29€. Da non perdere il prosciutto cotto Fresche Fette 2% di grassi, alta qualità, in confezione da 150 g, a 1.89€, o 6 confezioni di latte parzialmente scremato Land a 4.75€.

Per gli amanti del parmigiano, il grattugiato Pascoli Italiani costa 2.69€, mentre il Brie di Land 3.99€. La pizza margherita Tre Mulini, pronta da mettere in forno costa 5.39€, mentre le trofie Tre Mulini costano 1.49€.

Il formaggio fresco spalmabile Land ha un costo di 1.39€, mentre le fettine di formaggio fuso Land, 3.99€, e i panciottini pomodoro e mozzarella Tre Mulini, 2.39€. Lo yogurt intero alla frutta Land costa 2.29€, mentre per chi intende preparare una buona pasta, la pancetta affumicata a cubetti La Bottega del Gusto, costa solo 2.89€.

Il tonno Ondina, confezionato in 12 scatolette da 80 g costa 7.99€. Il prodotto per friggere Collina d’Oro costa 9.49€, mentre le mezze penne rigate Tre Mulini costano 1.29€, per 1.5 kg. I fagioli borlotti di Delizie dal Sole, in 6 lattine da 400 g, costano 2.29€, mentre i peperoncini farciti al tonno Delizie dal Sole, 3.29€.

Da non perdere, per una gustosa colazione, le gocce di cioccolato Dolciando a 2.69€. Un barattolo di maionese Delizie dal Sole costa 2.99€. L’asciugatutto Sofr Dream, in 8 rotoli costa 4.99€, mentre il liquido lavatrice classico superbianco Dexal, costa 4.99€. 12 rotoli di carta igienica costano 7.49€.

Queste e molte altre offerte imbattibili sono da Eurospin fino al 21 settembre 2025, per cui è bene affrettarsi, per fare incetta di prodotti.