Con la fine delle vacanze e il ritorno alla quotidianità, tornano i problemi di bilancio soprattutto in vista dei vari aumenti e del ritorno a scuola. Con una parte di stipendio da destinare all’acquisto di libri e a tutto il materiale scolastico, si cerca un modo per risparmiare soprattutto sulla spesa alimentare.

Sempre più persone, infatti, scelgono i discount dove è possibile trovare tantissimi prodotti di qualità a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli di determinati marchi. Tra i supermercati più frequentati c’è sicuramente Eurospin che, questa settimana, propone una miriade di offerte per accontentare i gusti e le esigenze di tutti.

Le super offerte Eurospin: decine di prodotti scontati

Fino al 7 settembre 2025, in tutti i punti vendita Eurospin, saranno attive delle offerte che vi consentiranno di riempire il carrello della spesa senza spendere una fortuna. Al giorno d’oggi, tornare a casa con buste super piene è davvero difficile ma da Eurospin è possibile. Fino al 7 settembre, infatti, sono davvero tanti i prodotti scontati, dal latte ai salumi fino a pasta, sughi e via dicendo.

Con soli 5,79 euro, infatti, è possibile acquistare sei bottiglie di latte parzialmente scremato 100% italiano mentre per chi ha bisogno di ritrovare la perfetta forma fisica sono in offerta a 1,49 euro i fermenti attivi multifrutti. Per chi non ha molto tempo per cucinare e, soprattutto a pranzo opta per qualcosa di veloce è in offerta il prosciutto cotto di qualità a 2,59 o il petto di tacchino a 1,65euro.

Eurospin, tuttavia, non dimentica neanche i più golosi che, soprattutto a colazione, amano coccolarsi con qualcosa di molto dolce. Una confezione di 6 croissant congelati senza farcitura è in offerta a 1,79: vi basterà metterli nel microonde, farcirli con una confettura di mirtilli o frutti di bosco della linea “Amo essere” in offerta a 1,99 euro e iniziare nel migliore dei modi la giornata. In alternativa alla marmellata “Amo essere” è in offerta la confettura di albicocche o di frutti di bosco a 2,39 euro.

Chi, invece, preferisce fare colazione con latte e biscotti, può optare per vari frollini in offerta come quelli all’uovo o integrali che costano 1,69 euro a confezione.

Senza caffè, tuttavia, la giornata non può iniziare ma Eurospin ha pensati anche a questo applicando uno sconto importante sulle cialde con una confezione da 16 pezzi a 2,79 euro. Non mancano, poi, offerte sui succhi di frutti, pasta, detersivi e tutto ciò che occorre in una casa. Non lasciatevi, dunque, sfuggire l’occasione di risparmiare in modo considerevole.