Le nostre scelte alimentari influenzano, senza alcun dubbio, la nostra salute e il nostro stile di vita. Gli effetti, in realtà, si vedono nel tempo, perché se si decide di adottare un lifestyle sano e corretto, il corpo a lungo andare si rafforzerà, sarà pieno di energia e produttivo.

Al contrario, non solo si tenderà a mettere su peso, ma anche la salute sarà più fragile, perché l’organismo non potrà contare sul giusto apporto di nutrienti. A volte, pensiamo che le decisioni prese riguardo l’assunzione di cibi non determinino il nostro benessere o meno, ma ogni volta ci si deve ricredere.

Di solito, la giusta soluzione è adottare un regime alimentare sano, abbinato a una buona dose di attività fisica. Naturalmente, in questa dieta sarà necessario integrare frutta e verdura, alimenti essenziali per ottenere quei nutrienti cruciali per mantenerci in forma e in salute. Questi cibi, infatti, sono ricchi di vitamine e minerali, il che significa che c’è un apporto significativo di sostanze antiossidanti, che fanno bene a vista e pelle. Il potassio, peraltro, aiuta a monitorare la pressione sanguigna.

Le fibre contenute in frutta e verdure, inoltre, aiutano a prevenire stitichezza e a tenere sotto controllo glicemia e colesterolo. Altra cosa importante è che questi alimenti sono fortemente sazianti, il che è perfetto per chi sta a dieta. Si sa, infatti, che quando si deve perdere peso, la sazietà è fondamentale per raggiungere il traguardo prepostosi.

Frutta e verdura Esselunga, ecco da dove proviene: tutto ciò che devi sapere

In molti si chiedono da dove vengano i prodotti acquistati nei supermercati, e in questo caso, da Esselunga, per ciò che concerne frutta e verdura.

Tutti conosciamo l’importanza della sicurezza alimentare e da Esselunga c’è tutto un processo che garantisce la qualità dei prodotti venduti nei suoi negozi. Nello specifico, per quanto concerne frutta e verdura, tutti i giorni giungono nei vari centri di distribuzione più di 500 prodotti dei suddetti alimenti.

Naturalmente, c’è un rigoroso controllo in merito, che avviene già prima della spedizione nei vari punti vendita Esselunga. In sostanza, grazie a questa procedura, i clienti possono essere certi di acquistare cibi molto freschi.

Vi sono 50 tipi differenti di insalata, oltre 40 prodotti biologici Esselunga Bio e prodotti pronti per essere mangiati poiché si è già provveduto a lavaggio, taglio e confezione.

I controlli sui prodotti Esselunga sono molto rigidi e accurati e l’azienda predilige prodotti locali e regionali, nonché stagionali, che provengono da territori in cui vige una produzione di livello elevato.