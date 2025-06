La frutta è parte integrante di un’alimentazione sana, ed è importante mangiarla per il nostro benessere. I benefici di questo alimento sono molteplici, tant’è che contiene fibre, minerali, antiossidanti ecc.

Mangiamo frutta per rendere più forte il nostro sistema immunitario, per digerire meglio, e anche perché, non contenendo molte calorie, aiuta a perdere peso. E a proposito di frutta e dimagrimento, essa è un alleato importante nel perdere chili, in quanto ha un gran potere saziante.

Questo aiuta a non avere troppa fame e a non fare razzia di cibi presenti in frigo o nella credenza. Uva, frutti di bosco, mela, sono ricchi di antiossidanti e flavonoidi, in grado di contrastare il colesterolo e la pressione del sangue. Una protezione, in sostanza, per il cuore.

Frutti con molti antiossidanti, tra cui mango, avocado, melograno, sono di contrasto ai radicali liberi, e fanno in modo di rafforzare il benessere della pelle.

In molti si chiedono dove acquistare della buona frutta, risparmiando, dato che negli ultimi tempi ci sono stati numerosi rincari.

Da Eurospin ci sono molti prodotti di qualità a prezzi molto convenienti, ma da dove proviene la frutta? Resterete sorpresi.

Frutta Eurospin, ecco da dove proviene davvero: quello che non ti aspetti

Sono tanti i cittadini che decidono di optare per Eurospin, come detto, perché sanno che il rapporto qualità prezzo è molto buono.

Quello che però non tutti sanno su questo discount è che anche se i suoi articoli non sono di marca, vengono prodotti da aziende famose. Un esempio? Basti pensare a Colussi, Bistefani, Bauli, Pellini, Scotti ecc.

Certa merca è venduta tramite marchi del discount come Tre Mulini o Delizie del Sole. Questo consente di tagliare i costi pubblicitari e fare in modo che i costi siano inferiori.

E cosa accade, per ciò che concerne la frutta? Ebbene, la frutta di Eurospin, così come anche la verdura, è molto amata dai clienti per la sua qualità e i prezzi contenuti. Ci sono articoli la cui provenienza è di marchi molto conosciuti, tra cui Orogel o Amo Essere Biologico.

Si tratta di colture che rispettano regole di sostenibilità, non facendo uso di pesticidi, erbicidi, diserbanti. Frutta e verdura possono essere, talvolta, anche a km zero. Per cui, da Eurospin c’è qualità a prezzi bassi, anche per ciò che concerne frutta e verdura. Il consumatore può portare a casa degli ottimi prodotti, risparmiando.