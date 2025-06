Scegliere cosa mettere nel piatto, ogni giorno, senza rinunciare al gusto ma con la consapevolezza di voler stare meglio è fondamentale per la salute. Anche una ricetta semplice può trasformarsi in un piccolo alleato della salute, basta saperla trattare nel modo giusto e si può trasformare in un toccasana.

Se poi parliamo di cucina italiana e dieta mediterranea in generale, allora la situazione si fa ancora più gustosa e soprattutto più salutare. A sostenerlo sono anche diversi studi medici, che ne sottolineano i vantaggi ormai da decenni e premiamo continuamente questa alimentazione sana e regolata.

Il piatto che cura la glicemia

Tra gli emblemi della cucina italiana, la pasta al pomodoro è una vera istituzione, così semplice e familiare, eppure fondamentale, una pietanza immancabile sulla tavola. Ma non tutti sanno che questo comune primo piatto può diventare un prezioso strumento per chi desidera tenere sotto controllo la glicemia.

Il primo passo è la scelta degli ingredienti, la pasta di grano integrale è da preferire a quella raffinata, poiché contiene molte più fibre. Queste aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri e a evitare i temuti picchi glicemici dopo i pasti, migliorando anche il lavoro di tutto l’intestino.

Ma anche il pomodoro merita la giusta attenzione, non basta comprare una passata “di marca” ovviamente, meglio quello di stagione, fresco e abbastanza maturo. Ricco di antiossidanti come il licopene è anche ricco di vitamina C, potassio e Beta-carotene e contribuisce al benessere del cuore e al metabolismo del glucosio

In più, aggiungere erbe aromatiche fresche come basilico o origano non fa solo bene al gusto, ma anche all’organismo, anche le spezie contano nel benessere. Per il sugo, quindi, meglio avere pochi ingredienti e niente zuccheri aggiunti, solo pomodori freschi, aglio, un filo d’olio e una cottura abbastanza breve.

A proposito, la cottura è un altro momento chiave, la pasta deve essere scolata al dente, per mantenere un indice glicemico più basso. Una cottura prolungata, infatti, fa aumentare la velocità con cui gli zuccheri entrano nel sangue, perché diventano più facilmente digeribili e assimilabili.

Una volta scolata, infine, meglio aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo, piccolo gesto non serve solo a dare sapore in più al piatto. L’olio EVO infatti, migliora l’assorbimento di alcuni nutrienti, specialmente se ingerito a crudo, oltre ad arricchire a livello nutritivo in modo naturale e salutare.