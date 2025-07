Da Lidl ci sono delle offerte davvero eccezionali, e chi è cliente di questo discount, lo sa molto bene. Periodicamente, infatti, in questo supermercato, si può riempire il carrello grazie a delle promozioni molto interessanti su diversi cibi, ma anche prodotti per la casa, elettrodomestici e chi più ne ha, più ne metta.

Tutto sta a fare le scelte più giuste, in base alle proprie esigenze. Da Lidl si possono trovare anche prodotti di grandi marche, a prezzi contenuti. Di recente, infatti, ci sono delle offerte davvero invitanti, a costi a dir poco vantaggiosi, su prodotti che in genere sono molto quotati.

Scopriamo insieme, quindi, quali sono le offerte, per farne scorta il prima possibile, perché si tratta di offerte a tempo limitato.

Da Lidl, questi deliziosi prodotti di grandi marche sono super scontati: occasione irrinunciabile

Quando facciamo spesa, in genere abbiamo già un’idea di cosa vogliamo acquistare, mentre altre volte, prendiamo ciò che desideriamo in un dato momento.

Se l’obiettivo è risparmiare e si ha più o meno idea di ciò che si vorrebbe, da Lidl ci sono articoli molto interessanti, che potrebbero risolverti non solo il pranzo o la cena, ma anche la questione dessert.

Se hai ospiti, potrai piacevolmente sorprenderli. In ogni buon piatto che si rispetti, quel sapore inconfondibile e quel tocco in più lo dà l’olio evo. E se è di qualità, ancor di più. Da Lidl, l’olio De Santis costa ben due euro in meno: solo 4.99 euro dal 7 al 13 luglio.

Una delle bevande più amate dell’estate è la Coca Cola, che da 3.89 euro costa 2.69 euro dall’11 al 13 luglio. Un’occasione da non perdere per chi ama questa gustosa bevanda, rinfrescante e perfetta per accompagnare pietanze speciali.

Con il caldo che fa, una birra fresca è l’ideale per accompagnare una cena con un gustoso panino con hamburger e altri ingredienti squisiti, con tanto di salse deliziose.

E se la birra è Peroni, è una garanzia. Da Lidl, questa bevanda la trovi in versione Chill lemon al 24% di sconto, ossia a 1.89 euro (da 2.49€).

Per chi vuole restare in forma mantenendo il gusto, le Insalatissime Riomare con cous cous sono una delizia da non perdere, a un prezzo pazzesco: 2.79 euro, dal 7 al 13 luglio 2025. Sempre da Lidl, c’è un’offerta super conveniente: 8 lattine da 80 g di tonno Riomare a soli 8.49 euro, per i tuoi pranzi rapidi estivi. Approfitta di queste occasioni, disponibili solo fino al 13 luglio 2025.