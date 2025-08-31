Ogni settimana, fare la spesa può trasformarsi in una piccola caccia al tesoro, soprattutto se si sa dove guardare e si conoscono le offerte giuste. Lidl, con i suoi sconti mirati, non punta solo sui propri prodotti a marchio, ma mette in campo promozioni interessanti anche su grandi nomi italiani.

È un modo per attirare nuovi clienti ma anche per permettere a famiglie e appassionati di risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità. Proprio in questi giorni, infatti, la catena ha lanciato una serie di offerte sottocosto che vale la pena segnare sul calendario per non perderle.

Le nuove offerte Lidl

Tra gli affari più interessanti ci sono alcune eccellenze alimentari italiane e prodotti di uso quotidiano, tutti selezionati per garantire convenienza e qualità. L’idea è semplice, offrire il massimo risparmio su prodotti amati da grandi e piccini, dai freschi ai conservati, senza appesantire eccessivamente il portafogli.

Il prosciutto cotto Rovagnati, in confezione da 150gr, è uno dei protagonisti indiscussi di questa offerta, proposto a soli 1,89 euro, direttamente al banco frigo. Un prezzo per chi non vuole rinunciare al gusto classico e alla qualità garantita di un marchio storico, ideale per panini, tramezzini o merende veloci.

Per chi ama il pesce, invece, troviamo il tonno Rio Mare proposto in versione pacco da 12 scatolette all’olio d’oliva da 65gr, a 9,99 euro. Una soluzione perfetta per pasti veloci, insalate ricche o piatti freddi, con un prezzo che rende più facile fare scorta senza gravare sul bilancio familiare.

Gli amanti della carne troveranno interessante l’offerta Aia, con salsicce di pollo, tacchino e suino a soli 2,79 euro per 400gr alla confezione. La qualità della materia prima si unisce al risparmio, rendendo semplice preparare grigliate, piatti in padella o ricette della tradizione italiana, risparmiando sul totale.

Anche Granarolo, azienda leader del settore latticini, entra nella lista con il bustone di mozzarella a 2,39 euro, ben 3 mozzarelle da 125gr l’una. Fresca e versatile, la mozzarella Granarolo è l’ingrediente ideale per insalate, pizze o piatti al forno e il prezzo sottocosto la rende ancora più allettante.

Sempre da Aia arrivano le polpette a 3,29 euro, perfette per un pranzo veloce o una cena sfiziosa che non appesantisce lo stomaco ma soddisfa. Morbide, gustose e già pronte, permettono di risparmiare tempo in cucina senza rinunciare al sapore autentico della carne italiana, un vero affare da non perdere.

Con queste offerte, Lidl dimostra ancora una volta di saper coniugare convenienza e qualità, rendendo la spesa più leggera e allo stesso tempo più gustosa. Scegliere i prodotti giusti, soprattutto quando sono sottocosto, permette di risparmiare senza rinunciare ai marchi di fiducia che conosciamo e amiamo.