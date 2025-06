L’estate è praticamente arrivata ma il caldo è già presente in molte aree del nostro Paese e sono in tanti coloro che hanno cominciato ad andare al mare e a portare con sé dei gustosi pranzetti da assaggiare. Si sa che l’afa fa venire meno fame, in quanto il corpo dà priorità a conservare una temperatura corporea stabile rispetto alla digestione.

Quando ci nutriamo con dei cibi pesanti, la temperatura corporea cresce, per cui il corpo, per evitare di surriscaldarsi, tende a far mangiare meno. Ecco perché, per la gran parte, d’estate si tende a mangiare cibi leggeri, che nello specifico sono piatti freddi, perfetti anche per essere consumati in maniera rapida.

Ed è qui che viene il bello, perché in questa stagione dell’anno ci si può davvero sbizzarrire con la creatività e realizzare pietanze con sapori meravigliosi, magari speziati, che danno energia al nostro organismo senza appesantirlo.

Mangiare bene è fondamentale, tenersi leggeri e restare in forma, per essere più attivi durante la giornata. Si ricorrerà, dunque, alla preparazione di piatti freddi con riso, cereali, pasta fredda, magari con pesto, pomodorini e mozzarella. Si cucineranno delle gustose verdure grigliate, si prepareranno ottime insalate con pollo, noci, mela e molto altro ancora.

Questi bocconcini di riso saranno il tuo rimedio anti caldo: li prepari in pochi minuti

Un’ottima idea di ricetta leggera e gustosa, da preparare nei giorni in cui fa caldo e si vuole cucinare qualcosa di veloce, viene dalla creator Giuly Caggiari, che su Instagram ci illustra un piatto davvero interessante.

Col caldo, come detto, si prediligono piatti freddi, ma per non preparare sempre le solite cose, si può variare e cucinare qualcosa di diverso e sfizioso allo stesso tempo. Tutto ciò che dovete fare è procurarvi 200 g di riso, 150 g di tonno, 150 g di formaggio spalmabile, 40 ml di salsa di soia e un avocado.

All’interno di una ciotola, inserite tonno, riso, formaggio spalmabile e salsa di soia. Poi mettete su una pellicola due fette di avocado e su queste poggiate anche il composto che avete creato con riso, tonno, formaggio e salsa di soia.

Avvolgete tutto nella pellicola formando delle palline. Dopodiché, togliete la pellicola e avrete realizzato dei gustosi bocconcini di riso, perfetti se fa troppo caldo e volete tenervi leggeri. Una vera e propria bontà estiva, da non perdere.