Quando si parla di lui, si parla sicuramente di uno degli sportivi più amati della storia dello sport moderna, soprattutto del tennis. Alla sua giovane età – 23 anni – ha infatti già raggiunto successi incredibili e traguardi molto alti e si è posizionato al vertice del tennis mondiale. Nel corso dell’ultimo periodo, è anche riuscito a superare il leggendario Novak Djokovic, uno degli sportivi che ha segnato più record in assoluto. Alla finale degli US Open ha però perso contro Alcaraz, lasciandosi anche fuggire il primo posto della classifica Atp dopo centinaia di giorni in vetta.

“Comincio con le congratulazioni a Carlos e al suo team” – ha detto Sinner dopo il match – “Oggi ha giocato meglio di me. Goditi questo momento”. E ancora: “Noi sappiamo quanta dedizione serve per calcare palcoscenici così importanti. Questo é un posto speciale. E’ bello vedere le tribune piene non solo per le finali, ma fin dall’inizio. Ci vediamo l’anno prossimo”.

Qual è il piatto preferito di Sinner Anche questo torneo è terminato, e Jannik Sinner – n.1 al mondo – torna alla vita di tutti i giorni fatta di allenamenti, sacrifici e tanto coraggio. Non tutti sanno però che il tennista è molto legato alle tradizioni di famiglia e che, durante i suoi sgarri alimentari, si concede quello che lui considera il suo piatto preferito. A prepararlo è proprio il papà Hanspeter Sinner, un uomo che ha sempre trasmesso al figlio un forte senso di disciplina e di passione. Al momento lui lavora come cuoco in un rifugio che si trova tra le montagne dell’Alto Adige. Un lavoro che richiede grandi abilità culinarie ma anche una forte resistenza fisica.

Il padre di Sinner ha quindi sempre voluto cucinare per la sua famiglia i piatti originari del loro luogo. Il tennista ha più volte dichiarato – nel corso di qualche intervista – di sentire spesso la mancanza dei Maccheroni del suo papà chef. Questi sono il suo piatto preferito, e vengono preparati con sugo di ragù della casa, speck, zucchine, melanzane, funghi e panna fresca. Una delizia per il palato dello sportivo che, tra un match e l’altro, ogni tanto si concede qualche sgarro a tavola.

Dopo gli US Open, Jannik Sinner punta già al prossimo torneo, con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto. I fan non vedono infatti l’ora di rivederlo all’opera ed è per questo che a breve inizieranno già i primi allenamenti per tornare più in forma che mai.