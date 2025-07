Sempre più persone, di fronte al caro vita, preferiscono fare la spesa alimentare ai discount o nei grandi supermercati che offrono prodotti di qualità a prezzi più bassi. Tra le tante catene di supermercati presenti sul territorio italiano, una delle più amate dai consumatori è sicuramente Eurospin dove è possibile trovare prodotti di tutti i tipi.

Dalla pasta al pane, dal latte ai vari formaggi fino a yogurt, succhi di frutta, salumi e dolci, è possibile scegliere tra una grande varietà di prodotti. Tuttavia, non tutti sono uguali e garantiscono all’organismo le sostanze nutritive di cui ha bisogno per stare bene. Secondo una nutrizionista, infatti, ci sono alcuni prodotti Eurospin che vengono promossi a pieni voti e, altri, invece, che non dovrebbero essere acquistati.

Prodotti Eurospin: quali comprare e quali evitare

Giulia Capone, una nutrizionista esperta che, su Instagram è seguita da più di 113mila followers, ha selezionato alcune prodotti che possono essere acquistati e mangiati senza problemi e altri, invece, che dovrebbero essere evitati per la grande quantità, ad esempio, di grassi contenuti. Sul proprio profilo Instagram, la nutrizionista Capone, oltre a fornire una serie di consigli per mantenersi in forma attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, analizza anche i prodotti in vendita nei vari supermercati stilando, poi, la classifica dei promossi e bocciati.

Dopo aver analizzato tutti gli ingredienti, la nutrizionista boccia il pan bauletto integrale, gli straccetti di soia perché contiene olio di colza, crema di arachidi perché contiene olio di girasole e sale mentre dovrebbe essere formata unicamente da rachidi. Bocciata anche la bevanda alla soia perché contiene zucchero.

Promossi, invece, il pesto alla genovese, i fiocchi di latte, le piadine integrali con olio extra vergine di oliva e promosse anche le fette di segale e la bevanda di soia senza zuccheri perché contiene unicamente acqua e semi di soia biologici.

In base alla classifica stilita dalla nutrizionista, il consiglio è che, prima di acquistare qualsiasi tipo di prodotto, in qualsiasi supermercato, è importante valutare tutti gli ingredienti per non rischiare brutte sorprese. Chi, inoltre, segue un’alimentazione sana ed equilibrata studiata da un nutrizionista, può chiedere consiglio al professionista stesso per trovare i prodotti che più si adattano alle proprie esigenze.

Avendo una vasta gamma di prodotti a disposizione tra i quali scegliere, andare a fare la spesa sapendo quali vanno bene e quali, invece, sarebbe il caso di evitare è sempre la scelta giusta.