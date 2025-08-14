Con l’arrivo del Ferragosto, festa simbolo dell’estate italiana, molti si preparano a pranzi all’aperto e grigliate in famiglia. Tuttavia, non è raro che all’ultimo momento manchino alcuni ingredienti freschi per completare il menù.

In questo contesto, la possibilità di fare spesa durante la festività assume un ruolo importante. Diversi supermercati in Italia hanno infatti deciso di restare aperti il 15 agosto, seppur con orari ridotti in alcuni casi, offrendo così una soluzione pratica per chi desidera cucinare senza rinunce.

Supermercati aperti a Ferragosto: elenco e orari

Le principali catene che garantiranno l’accesso ai propri punti vendita durante il giorno di festa includono Carrefour, Conad, Esselunga, Coop, MD e diverse altre, mentre qualche eccezione si registra, ad esempio, per alcuni punti vendita Aldi.

Aldi manterrà aperti quasi tutti i suoi negozi, con alcune chiusure localizzate a Milano viale C. Troya, Nichelino, Torino via Millio, San Giuliano Milanese, Milano viale Monza, Muggiò, Ferrara via Eridano e Curtatone. Per dettagli precisi è consigliabile consultare il sito ufficiale della catena.

manterrà aperti quasi tutti i suoi negozi, con alcune chiusure localizzate a Milano viale C. Troya, Nichelino, Torino via Millio, San Giuliano Milanese, Milano viale Monza, Muggiò, Ferrara via Eridano e Curtatone. Per dettagli precisi è consigliabile consultare il sito ufficiale della catena. Carrefour garantirà l’apertura di molti punti vendita durante l’intera giornata, anche se con informazioni limitate sul proprio portale, suggerendo di contattare direttamente i negozi per conferme sugli orari.

garantirà l’apertura di molti punti vendita durante l’intera giornata, anche se con informazioni limitate sul proprio portale, suggerendo di contattare direttamente i negozi per conferme sugli orari. Conad conferma l’apertura di tutti i supermercati, sottolineando l’importanza di essere vicini ai clienti anche in questa giornata di festa per consentire una spesa semplice e senza pensieri.

conferma l’apertura di tutti i supermercati, sottolineando l’importanza di essere vicini ai clienti anche in questa giornata di festa per consentire una spesa semplice e senza pensieri. Coop e Ipercoop manterranno operativi i propri punti vendita, probabilmente con orari ridotti. Anche in assenza di comunicazioni ufficiali, la catena ha storicamente rispettato festività come Ferragosto, invitando a controllare il sito per informazioni aggiornate.

e manterranno operativi i propri punti vendita, probabilmente con orari ridotti. Anche in assenza di comunicazioni ufficiali, la catena ha storicamente rispettato festività come Ferragosto, invitando a controllare il sito per informazioni aggiornate. Per Crai , l’apertura dipenderà dai singoli negozi, con possibilità di chiusure variabili; è quindi consigliabile verificare online.

, l’apertura dipenderà dai singoli negozi, con possibilità di chiusure variabili; è quindi consigliabile verificare online. Despar si conferma disponibile con aperture straordinarie, come consuetudine.

si conferma disponibile con aperture straordinarie, come consuetudine. Anche Eurospin dovrebbe rimanere aperto, pur consigliando la verifica degli orari specifici per ogni punto vendita.

dovrebbe rimanere aperto, pur consigliando la verifica degli orari specifici per ogni punto vendita. Alcuni negozi Esselunga saranno aperti, seppur con orari differenti dal solito; il sito ufficiale resta la fonte principale per informazioni dettagliate.

saranno aperti, seppur con orari differenti dal solito; il sito ufficiale resta la fonte principale per informazioni dettagliate. La catena Famila prevede aperture soprattutto al mattino, con orari da verificare online.

prevede aperture soprattutto al mattino, con orari da verificare online. Il Gigante annuncia che la maggioranza dei suoi punti vendita sarà aperta, fatta eccezione per alcune sedi come Bergamo, Cantello e altre località, con orari variabili.

annuncia che la maggioranza dei suoi punti vendita sarà aperta, fatta eccezione per alcune sedi come Bergamo, Cantello e altre località, con orari variabili. Iper manterrà aperti diversi supermercati, con indicazioni reperibili sul sito web.

manterrà aperti diversi supermercati, con indicazioni reperibili sul sito web. Lidl garantirà aperture in molte località, ma con orari differenziati.

garantirà aperture in molte località, ma con orari differenziati. MD manterrà molti punti vendita operativi, soprattutto al mattino, con orari ridotti.

manterrà molti punti vendita operativi, soprattutto al mattino, con orari ridotti. Infine, la catena Pam Panorama non ha previsto chiusure straordinarie, con la maggior parte dei negozi aperti

I centri commerciali aperti

La decisione di aprire o meno durante Ferragosto varia da città a città e da centro commerciale a centro commerciale. Tuttavia, molti poli dello shopping scelgono di restare operativi anche in questa giornata festiva, seppur con orari ridotti o servizi limitati.

Roma

A Roma, centri commerciali come Porta di Roma, Euroma2 e Maximo resteranno chiusi il 15 agosto, con l’eccezione di alcune aree come cinema e ristoranti, che potrebbero garantire aperture parziali. Il Parco Da Vinci di Fiumicino, invece, sarà completamente chiuso per l’intera giornata.

Firenze

Diversa la situazione in Toscana: il centro commerciale I Gigli, a Campi Bisenzio, ha confermato un’apertura straordinaria per Ferragosto, seguendo la linea adottata da molti grandi mall della regione, sempre più propensi a restare aperti anche durante le festività.

Napoli e provincia

A Nola, il Vulcano Buono aprirà regolarmente: la galleria commerciale sarà accessibile dalle 10 alle 22, mentre l’area ristorazione rimarrà aperta fino alle 23, in linea con una tradizione ormai consolidata.

Resto d’Italia

In molte altre zone del Paese, diversi centri commerciali scelgono di aprire anche a Ferragosto, solitamente adottando orari ridotti rispetto al normale. Per evitare sorprese, è sempre consigliabile verificare direttamente sul sito ufficiale del centro commerciale oppure utilizzare portali specializzati per conoscere gli orari aggiornati.

La protesta sindacale contro le aperture festive

La decisione di mantenere aperti supermercati e centri commerciali a Ferragosto ha suscitato reazioni da parte delle organizzazioni sindacali, in particolare della Filcams Cgil, insieme a UilTucs e Cisl, che hanno promosso uno sciopero.

I sindacati criticano le liberalizzazioni introdotte con il decreto “Salva Italia” del 2011, ritenendo che abbiano peggiorato le condizioni lavorative, soprattutto per le donne, senza apportare vantaggi economici sostanziali. Le aperture festive vengono considerate motivo di frammentazione dei turni, riduzione del diritto al riposo, penalizzazione dei centri storici e potenziamento della grande distribuzione a scapito del commercio locale.

Inoltre, gli stessi sindacati invitano i consumatori a ridurre la spesa nei giorni festivi, promuovendo un consumo più responsabile e sostenibile.