L’arrivo dell’estate spinge molti a riscoprire il piacere di cucinare all’aperto, spesso sfruttando il proprio balcone per grigliate o cene informali. Ma non sempre questa abitudine si sposa con la convivenza condominiale o con le regole previste dalla normativa. In molti casi, basta poco per passare da un gesto innocuo a un comportamento legalmente contestabile, specie se fumi e odori invadono gli spazi altrui.

Cosa stabilisce la legge su fumi e rumori in condominio

Il riferimento normativo più chiaro è l’articolo 844 del Codice Civile, che disciplina le cosiddette immissioni moleste tra proprietà vicine. Il testo prevede che fumi, odori, rumori e vibrazioni provenienti da un appartamento debbano restare entro i limiti della normale tollerabilità. Non esiste un divieto assoluto sul cucinare in balcone, ma la questione si complica se l’attività provoca disturbi ripetuti o eccessivi per chi abita accanto.

Il problema principale riguarda l’interpretazione del concetto di tollerabilità. Non è un parametro fisso: per i rumori, si può far riferimento ai limiti di decibel stabiliti a livello nazionale o regionale; per odori e fumi, invece, sono spesso i giudici a valutare caso per caso, anche in base a quante volte si cucina e quanto fastidio viene arrecato.

Un elemento importante: non serve un uso continuativo del balcone come cucina per incorrere in problemi. Anche un singolo episodio può essere contestato, se produce effetti troppo invasivi. Il rischio, in questi casi, è quello di finire coinvolti in cause civili o in sanzioni amministrative, se il Comune ha adottato ordinanze specifiche.

Regole comunali e norme di condominio da conoscere

Prima di organizzare una grigliata, conviene fare due controlli rapidi. Il primo è legato ai regolamenti comunali: alcune amministrazioni locali vietano o limitano l’uso di barbecue e strumenti a combustione all’aperto, specie in zone densamente abitate o in presenza di vincoli ambientali. In certe città, ad esempio, è richiesto l’uso esclusivo di dispositivi elettrici o a gas con sistemi di contenimento dei fumi.

Il secondo controllo riguarda il regolamento condominiale. Molti complessi residenziali prevedono divieti espliciti all’uso di apparecchi per cucinare su terrazzi e balconi, soprattutto per evitare liti tra vicini legate a odori sgradevoli o residui di cottura. Altri regolamenti possono limitare gli orari in cui è possibile preparare cibo all’esterno o indicare l’obbligo di informare preventivamente l’amministratore.

Prima di accendere qualsiasi fornello, conviene quindi:

leggere bene cosa prevede il proprio regolamento;

contattare l’amministratore per eventuali chiarimenti;

verificare sul sito del proprio Comune se esistono divieti o ordinanze in materia.

Chi ignora queste regole può ritrovarsi a dover affrontare richiami formali, sanzioni o azioni legali, anche solo per una cena tra amici.

Per convivere senza problemi, il rispetto delle norme e del buon senso resta la soluzione più sicura. Grigliare sul balcone, se fatto con attenzione e discrezione, può restare un piacere condiviso — basta non farlo diventare un fastidio per chi abita accanto.