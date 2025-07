Estate è uguale gelato. Già, perché in questo periodo dell’anno è il dessert più richiesto, come testimoniamo le code nelle gelaterie, per prendere i gusti più amati. Si tratta non solo di un dolce, ma di una vera e propria istituzione, che da anni è annoverata tra i cibi più consumati al mondo.

Il bello di questo dessert è che riesce a rendere più magici tutti gli eventi di cui è protagonista. Una serata con gli amici in giardino, sul balcone o sul terrazzo, dopo una cena squisita con tante prelibatezza sulla tavola o, alla fine di una cena in un locale, c’è sempre (o quasi) qualcuno che suggerisce:«Andiamo a prendere un gelato?». Ed è subito emozione.

Questo dolce buonissimo è un legante, soprattutto nei convivi, ed è bellissimo fare quattro chiacchiere mentre lo si gusta con lentezza, sperando che finisca il più tardi possibile. Ci sono gelati talmente buoni, che si vorrebbe che non terminassero mai. L’ultima cucchiaiata è la più triste, perché significa che non ce ne sarà più.

In molti, tuttavia, si domandano da cosa si possa intuire se è un gelato sia realmente di qualità. Ecco alcuni segnali di cui tenere conto.

Gelato buono e di qualità, fai caso a questi importanti dettagli: non potrai sbagliarti

Ci sono degli aspetti, nel gelato, che fanno intuire se sia o meno di qualità ed è importante conoscerli, per fare scelte più consapevoli.

Quando un gelato è di qualità, lo si capisce dal colore, che deve essere tenue e soprattutto naturale. Per esempio, il pistacchio, che è tra i gusti più amati, non deve avere un colore fosforescente. Il limone non deve essere giallo, ma bianco e la fragola deve avere un colore che non tende al rosso forte.

Ma attenzione, perché c’è un altro dettaglio importante, ossia che il gelato non deve strabordare dai contenitori, formando una “montagna”. Questo potrebbe voler dire che si tratta di un prodotto che eccede nell’uso di grassi vegetali e stabilizzanti.

Di solito un gelato di una certa qualità è tenuto in pozzetti chiusi, e piatto e livellato. Altro dettaglio da considerare è la cremosità, che deve caratterizzarlo: il gelato non può avere nulla di colloso e non deve sciogliersi in modo lento al sola, perché potrebbe significare eccesso di stabilizzanti. Un buon gelato, infine, segue la stagionalità di prodotti come fragole ecc.

Si tratta di dettagli importanti, che aiutano a scegliere con maggiore consapevolezza il gelato che si desidera gustare.