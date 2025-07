La sua freschezza è inconfondibile e in grado di allietare il palato, quando il caldo è afoso. La scelta è ampia, tra gusti alla frutta, misto creme e sapori particolari, che rendono questo dessert una vera istituzione. Stiamo parlando del gelato, che con la sua bontà riesce a raddrizzare una giornata storta, a strappare un sorriso, a farci emozionare come bimbi, in fila in una gelateria.

Questo dolce rinfrescante e variegato, può essere preparato facilmente anche in casa, e se non si hanno una gelatiera o altri strumenti che possano aiutare nella sua preparazione rapida, c’è un trucchetto davvero facile da eseguire.

Basta davvero poco e può essere anche una soluzione che si adatta facilmente alla tua dieta. A spiegare come preparare in 5 minuti un gelato fatto in casa, sui social, è @cucinaedelizia, che svela anche, in pochi passi, come avvalersi del metodo del bicchiere.

Imparare nuove ricette è sempre interessante, e consente di esprimere a pieno la propria creatività, nonché deliziare i propri ospiti, soprattutto se è la prima volta che vengono a trovarti. Conquistarli con un buon dessert, non è cosa da poco.

Con il metodo del bicchiere, in 5 minuti lascerai i tuoi ospiti a bocca aperta: gelato divino

Il metodo del bicchiere, come spiega cucinaedelizia sui social, è molto semplice da eseguire e con pochi step si otterrà un risultato sorprendente.

Tutto ciò che devi fare è procurarti 120 g di yogurt greco 0%, 10 g di eritritolo/zucchero o se preferisci, puoi mettere del miele. Dopodiché, 15/20 grammi di riso soffiato, due cucchiaini di caffè. Puoi aggiungere anche 30 g di cioccolato fondente.

Dopo esserti procurato/a l’occorrente, si inizia con la preparazione del dessert. Una mixata di yogurt ed eritritolo, aggiunta di riso soffiato, e per rendere il tutto più gustoso, versare il caffè: come detto, sono sufficienti solo due cucchiaini. Una volta preparato il composto, lasciarlo a riposo per qualche attimo, e procedere con la seconda parte della preparazione.

Serve solo un bicchiere di plastica e usando un cucchiaino, spalmare su tutto il bicchiere della crema al cioccolato (basta uno strato sottile). A quel punto, mettere il composto precedentemente preparato e messo solo momentaneamente da parte, nel bicchiere di plastica, e porre il tutto in freezer.

Il gelato deve restare in congelatore per un minimo di 3 ore e quando sarà pronto, ti basterà togliere la plastica dal bicchiere e cominciare a deliziarti con il suo sapore gustoso. Una soluzione buona e fresca per allietare le giornate estive.