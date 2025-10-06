Cordoba è una delle città più belle della Spagna, ricca di storia, di arte, di eventi culturali e che ogni anno attira migliaia di turisti con le sue bellezze. Vera e propria perla dell’Andalusia, Cordoba è un gioiello che offre una vita notturna movimentata in cui, tuttavia, è garantita la sicurezza. Accanto alla zona moderna, Cordoba presenta anche una parte Medievale che è stata definita patrimonio mondiale dell’Unesco.

Sono tanti i luoghi artistici, storici e culturali da visitare in città, in primis la Grande Moschea che è resa ancora più affascinante la commistione di stili e suggestioni culturali. Da non perdere anche la Cappella Maggiore, un’aggiunta cristiana ricca di opere d’arte barocca e il Patio de Naranjos.

La zona più antica della città è la Juderia, il quartiere ebraico ricco di vicoli acciottolati e passaggi ad arco. Da vedere anche la Sinagoga e il Zoco, il mercato dell’artigianato, Plaza de la Corredera, la piazza più importante della città dove è possibile trovare numerosi caffè e dove vengono svolte diverse feste.

In città, ci sono diversi locali, poi, in cui mangiare il cibo spagnolo ma quali sono i locali in cui mangiare le migliori tapas?

Dove mangiare le migliori tapas di Cordoba

La cucina di Cordoba è ricca di spezie e di verdure. Uno dei piatti tipici è la Salmorejo, ovvero una crema fredda al pomodoro, mollica di pane, olio d’oliva, aglio e sale accompagnato da uovo sodo e prosciutto. Tra i locali migliori della città in cui mangiare c’è la Taberna Casa Pedro Ximénez dove è possibile gustare piatti preparati con ingredienti naturali. Da provare assolutamente è il rabo de toro ovvero la coda di toro al vino rosso.

Al Bodegas Mezquita Céspedes, invece, è possibile mangiare delle deliziose tapas, stuzzichini che vengono consumati come aperitivi o antipasti. Per mangiare piatti sia di pesce che di carne, invece, è possibile andare alla Taberna Gongora dove poter mangiare il polipo alla griglia o la supreme di cervo trovando piatti in cui il rapporto qualità e prezzo è ottimo.

Le tapas tradizioni e con condimenti originali, inoltre, possono essere gustate anche al Restaurante Puerta Sevilla dove il menù è abbastanza ricco e, tra i tanti piatti, è presente anche il carpaccio di pomodori con nocciole e semi di zucca. In tutti i locali di Cordoba è possibile mangiare tapas senza spendere una fortuna in modo da potervi godere la città e il cibo tipico della perla dell’Andalusia.