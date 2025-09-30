Quando un nome prestigioso annuncia il suo arrivo, l’attesa si trasforma in curiosità collettiva, alimentando aspettative destinate a diventare veri e propri fenomeni di costume. Il celebre pasticciere francese, Cédric Grolet, ha confermato che entro il 2026 aprirà finalmente una pasticceria in Italia, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Amato sui social, con milioni di follower guardano incantati i video delle sue creazioni, Grolet rappresenta oggi una delle figure più influenti della pasticceria internazionale. Nonostante la giovane età, si è guadagnato un posto di rilievo tra i grandi maestri, con uno stile inconfondibile capace di unire arte e sapore.

Il nuovo locale di Cédric Grolet

Chiunque abbia visitato Parigi o Londra conosce bene le interminabili file che si formano davanti alle pasticcerie di Grolet, testimonianza del suo enorme successo. Oltre a Le Meurice e all’Opéra nella capitale francese, Grolet ha inaugurato anche un locale a Londra e recentemente uno a Singapore, entrambi molto apprezzati.

Adesso sembra che per il quinto locale, Grolet abbia puntando all’Italia come meta, forse anche grazie all’interesse mostrato dai fan suoi sui social. Anche se per ora la città prescelta resta avvolta nel mistero, alimentando ulteriormente l’attenzione degli appassionati, Cédric è ben deciso sull’apertura italiana.

In un’intervista al Corriere della Sera, lo chef ha dichiarato di amare particolarmente la Toscana e il Lago di Como, lasciando trapelare possibili indizi. Alla fine, un punto qualsiasi dello Stivale potrebbe andare bene per Grolet, che potrebbe magari attingere anche dalla tradizione culinaria locale per le sue creazioni.

Nonostante i successi internazionali, Grolet ammette di temere sempre che il giorno dell’inaugurazione possa non esserci abbastanza pubblico, un dubbio che lo accompagna ovunque. La fama porta spesso a perdere di vista i fattori più importanti ed essenziali e aprire un locali in un paese straniero è sempre un’impresa non da poco.

Eppure, la realtà racconta ben altro, ovunque abbia aperto, il pubblico si è riversato in massa, disposto ad attendere ore pur di assaggiare una creazione. Grolet, pur peccando di modestia, si è indubbiamente guadagnato l’apprezzamento del pubblico internazionale, che non manca di mostrare il suo supporto al pasticciere.

Adesso, si prepara a una nuova avventura dolciaria, mentre in fan resto in attesa di avere ulteriori notizie dal noto pasticciere, ormai in dirittura d’arrivo. Per gli italiani questo significa che presto non sarà più necessario prendere un volo per Parigi o Londra, ma basterà attendere l’apertura nel Belpaese.