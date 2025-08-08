Ben cotta, al sangue o a metà cottura, la bistecca resta uno dei cibi preferiti nel mondo. Non c’è turista, infatti, che nel corso di una vacanza a Firenze non provi la famosissima bistecca alla fiorentina. Tenera, gustosa e super favorita, la bistecca dev’essere cotta seguendo un rituale ben preciso per evitare che la carne si secchi e diventi dura da masticare.

Quando a cuocerla è uno chef esperto, il problema non si pone. La situazione cambia notevolmente quando si decide di preparare una cena casalinga a base di bistecche. Per riuscire, tuttavia, ad ottenere un risultato assolutamente perfetto stupendo tutti gli ospiti basta applicare un trucco: seguendolo alla perfezione si potrà servire una bistecca morbidissima come se fosse stata cotta da un professionista.

Il trucco per cuocere la bistecca a casa come un vero chef

Tra gli errori più comuni che si commettono quando si cuoce una bistecca a casa c’è quello di operare dei tagli sulla carne convinti che, in questo modo, si acceleri la cottura. In realtà, in questo modo, la carne perde i suoi preziosissimi succhi che contribuiscono a renderla morbida. Per capire il grado di cottura è sufficiente controllare la consistenza: man mano, infatti, che la carne cuoce, cambia struttura e resiste al tatto. In questo caso, il modo migliore per controllare la cottura è utilizzare il palmo della mano.

Il punto fondamentale della mano che viene utilizzato per controllare la cottura e, di conseguenza, la consistenza della carne, è il monticello che si trova sotto il pollice che dovrà essere toccato con l’altra mano. Seguendo la guida, si può capire se la carne è cruda o ben cotta anche senza l’aiuto di un termometro ma utilizzando semplicemente la mano:

Carne cruda: lasciate la mano rilassata e toccate il muscolo che avrà la consistenza di una bistecca cruda.

Al sangue: unite delicatamente pollice e indice. Il muscolo si tende leggermente e avrà la consistenza simile a quella di una bistecca ancora poco cotta.

Media cottura: toccando lo stesso punto mentre unite pollice e medio, si sentirà una maggiore resistenza, esattamente come se si stesse toccando una bistecca dalla media cottura.

Ben cotta: con pollice e anulare uniti, il muscolo diventa sodo, duro e avrà la consistenza identica a quella che ha una carne sul fuoco già da diverso tempo.

Con il tocco della mano, dunque, si può cuocere alla perfezione una bistecca anche a casa scegliendo il livello di cottura in base ai propri gusti e a quelli degli ospiti.