La bontà del gelato è un qualcosa di universalmente riconosciuto. Stiamo parlando di un prodotto gustoso, delizioso, perfetto per concludere una serata in compagnia degli amici più cari. Una vera e propria gioia per il palato, in grado di migliorare l’umore.

Di solito lo consumiamo come dessert, a margine di un pranzo oppure di una cena. Può anche essere lo sfizio di un pomeriggio divertente, la ciliegina sulla torta tra risate, shopping e molto altro ancora.

E se invece il gelato fosse protagonista di una colazione meravigliosa? Già, un’esplosione di gusto e carica sin dal mattino. Chiaramente non deve essere la regola, ma una volta ogni tanto, nell’ambito di una vacanza, ad esempio, si può fare.

Ci sono studi, non tutti confermati però, che indicano che mangiare un qualcosa di fresco come il gelato, a colazione, stimoli il cervello e veda un temporaneo miglioramento dell’umore ma anche dell’attenzione di un individuo.

Ogni tanto, una colazione di questo tipo è possibile farla, ma dove?

Gelato a colazione, dove gustarlo? In una di queste 5 mete

Sappiamo come il gelato sia buonissimo nel nostro Paese, ma ci sono anche delle mete europee dove e davvero gustoso, e ve lo servono a colazione.

Un esempio? C’è un gelato chiamato spaghettieis e si vende in Germania. Si tratta di un dessert che contiene gelato alla vaniglia, a forma di spaghetti e poi decorato con salsa di fragole e scaglie di cioccolato bianco. Una vera bontà. Di solito è possibile assaggiarlo a Monaco di Baviera, all’Eiscafé Sarcletti, ad esempio.

In Sicilia, la colazione tipica è composta da brioche soffice con un bel po’ di gelato all’interno, panna montata, noci o granita. Un qualcosa di davvero eccezionale. In genere, i gusti più utilizzati sono pistacchio, mandorla e stracciatella. Si può provare a Palermo, Taormina, Noto, Catania.

Un altro luogo con gelato particolarissimo, che non si scioglie, è Dondurma, in Turchia. È creato con latte di capra, salep, mastice e zucchero. Si è soliti gustarlo con coltello e forchetta e solitamente, i gusti più richiesti sono pistacchio, cioccolato, ciliegia, mandorla allo zafferano. Lo puoi provare a Istanbul, ad esempio.

In Francia, invece, c’è un gelato dedicato alla resistenza a Liegi (Belgio), durante la Prima Guerra Mondiale, contro l’invasione tedesca. Si chiama café liégeois, ed è composto da gelato al caffè, caffè freddo, crema chantilly.

Infine, un gelato che sa di Artico si trova in Lapponia ed è chiamato cloudberry. Sono bacche dorate aspre e dolci, pregiate, che vengono preparate sotto forma di gelato e che si raccolgono a fine estate. Si possono provare in Finlandia all’Artic Ice Cream Factory, oppure in Svezia, al Brandon Lodge.