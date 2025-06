La prestigiosa classifica World’s Best Steak Restaurants 2025, pubblicata dalla Upper Cut Media House, ha svelato i migliori locali al mondo specializzati nella carne di eccellenza. La selezione è frutto del lavoro di 18 steak ambassadors che hanno valutato ristoranti in tutto il pianeta, prendendo in considerazione la qualità della carne, la cottura, il servizio e l’offerta della carta dei vini. L’Italia si conferma protagonista assoluta, con ben tre ristoranti inseriti nella top 100 mondiale.

L’eccellenza italiana tra i migliori locali per carne nel mondo

Al vertice della classifica globale, per il 2025, si riconferma Don Julio di Buenos Aires, rinomato tempio della parrilla argentina, guidato da Pablo Rivero e dal meat master di origini piemontesi Guido Tassi. Questo ristorante rappresenta “la dedizione di una vita all’arte della carne e del vino”, un punto di riferimento per l’eccellenza argentina, celebrato per la sua combinazione di tradizione, innovazione e ospitalità.

L’Italia si distingue con un risultato di altissimo livello grazie al ristorante I Due Cippi, situato a Saturnia, in provincia di Grosseto, che si posiziona al quarto posto mondiale, quasi a sfiorare il podio. Sotto la guida di Lorenzo Aniello, questo locale è definito “un’esperienza culinaria toscana per eccellenza, dove la passione per la carne, il fuoco e la famiglia si intrecciano”. I giudici sottolineano che I Due Cippi è un “luogo imprescindibile per gli amanti della carne pregiata, del buon vino e di una cucina autentica”, confermandolo come il miglior steak restaurant in Italia.

Proseguendo nella classifica, l’Italia si afferma con un’altra insegna di grande rilievo: La Braseria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, si posiziona al 25esimo posto. Lo chef Luca Brasi ha fatto della selezione rigorosa delle carni una vera filosofia. Il ristorante propone esclusivamente razze italiane pregiate, quali il Wagyu italiano e il Bue Grasso piemontese, garantendo qualità eccelsa per ogni taglio. Inoltre, la carne viene sottoposta a un processo di frollatura calibrato in base alla razza e all’età dell’animale, per esaltare al massimo sapore e tenerezza. “La filosofia di La Braseria si basa su una meticolosa selezione e preparazione della carne”, affermano gli esperti.

In 29esima posizione si colloca Regina Bistecca, nel cuore di Firenze, noto punto di riferimento per chi cerca la vera bistecca alla fiorentina. Il locale, guidato da Vincenzo di Lorenzo, è riconosciuto come una delle mete più affidabili per gustare questa specialità tipica toscana, con un’esperienza che unisce tradizione culinaria, estetica del piatto e ospitalità sincera. Regina Bistecca è definita “una tappa obbligata per comprendere l’anima autentica della cucina toscana, proposta con stile e sostanza”.

Qualità, tradizione e innovazione: la chiave del successo

La classifica World’s Best Steak Restaurants premia non solo la qualità della materia prima, ma anche la capacità di interpretare la carne con tecniche di cottura attente e innovative, accompagnate da un servizio impeccabile e da una selezione di vini di alto livello. L’attenzione al dettaglio e la passione per la carne, come dimostrano i ristoranti italiani inseriti nella top 100, rappresentano un valore aggiunto che contribuisce a posizionare l’Italia tra le destinazioni gastronomiche più ambite per gli amanti della carne di qualità.

La crescente attenzione verso le razze italiane pregiate, la cura nella frollatura e la valorizzazione delle tradizioni regionali sono alcuni degli elementi che hanno portato i locali nostrani a brillare in una competizione globale, confermando la capacità italiana di coniugare artigianalità e innovazione nel campo della ristorazione dedicata alla carne.