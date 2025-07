La frisella è il cibo ideale da mangiare d’estate durante una gita in barca o una giornata al mare. Più leggere del pane, si possono condire in tanti modi anche se, nella maggior parte dei casi, in tanti preferiscono mangiarla con pomodoro, mozzarella o burrata e un filo d’olio.

Per ammorbidirla, durante una giornata al mare, in tanti sono soliti pucciarla nell’acqua marina, ma quanto è salutare questo gesto? Sicuramente dipende dal mare in cui ci troviamo, ma stando a quello che racconta un tiktoker si tratta di un’abitudine che dovrebbe essere abolita.

I social, sono pieni di video in cui la gente è solita mangiare la frisella dopo averla pucciata nell’acqua del mare. Un’usanza antichissima che, tuttavia, oggi, non dovrebbe essere dimenticata stando a quello che spiega la tiktoker in questione.

Frisella pucciata nell’acqua del mare: perché non dovrebbe essere mangiata

Chiaravix, questo il nome della tiktoker, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Tik tok, sconsiglia di ammorbidire la frisella nell’acqua del mare prima di mangiarla. “Ma come vi viene in mente?”, chiede condividendo le varie immagine presenti sui social.

“Secondo me non sapete cosa vi state mangiando dopo aver pucciato la frisella nell’acqua del mare perché, semplicemente, non lo vedete”, aggiunge ancora la tiktoker che poi spiega che se chiunque avesse la possibilità di vedere cosa effettivamente si sta mangiando dopo aver pucciato la frisella nell’acqua del mare, non lo farebbe più.

“Se aveste la possibilità di vedere al microscopio cosa si vede dopo aver pucciato una frisella nel mare, secondo me, nel mare non vi fareste neanche più il bagno”, sottolinea ancora. Ma cosa si nasconde, dunque, nell’acqua del mare?

“Solo perché la vedete pulita non significa che l’acqua del mare sia priva di rischi“, spiega ancora la tiktoker che sottolinea come anche un’acqua super trasparente non è detto che sia effettivamente pulita. “Il mare è pieno di virus, batteri, parassiti, microplastiche, idrocarburi, metalli pesanti e voi tutta questa roba ve la mangiate quando immergete le friselle nel mare e se non vi è successo nulla è perché siete stati fortunati perché nel migliore dei casi vi viene la diarrea ma nel peggiore dei casi finite all’ospedale“, fa sapere ancora.

Inoltre, Chiaravix sottolinea come il sale che si mette sulla frisella quando si è a casa non è lo stesso sale che si trova nell’acqua del mare che ha una concentrazione di sale molto più alta. Il consiglio, dunque, è quello di bagnare la frisella con acqua dolce portata da casa anche quando si è al mare e si è tentati dal pucciarla nell’acqua marina.