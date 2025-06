Manca davvero molto poco all’inizio della stagione estiva, ma il caldo e il bel tempo li ha già portati questo fine primavera. E in questo splendido contesto, c’è tanto entusiasmo per le prime giornate di mare e i primi pranzi all’aperto.

D’estate, si sa, vien voglia di mangiare piatti più freschi, colorati, con salse gustose e sfiziose. Tra questi, spicca la pasta fredda, ideale nelle giornate in cui fa più caldo. A temperatura ambiente oppure anche dopo essere stata in frigo, è condita con vari ingredienti come mozzarella, olive, pomodori, pomodorini, formaggi vari e molto altro ancora.

La pasta fredda è un piatto che si prepara in poco tempo, e d’estate si cercano cibi veloci, meno elaborati, per sfruttare al meglio le belle giornate all’aria aperta.

Il bello del cucinare è che ci si può sbizzarrire con gli ingredienti e creare i piatti più disparati, in base al proprio gusto e alle proprie esigenze. In nostro soccorso arrivano anche pratici elettrodomestici, come la friggitrice ad aria, che non si può usare per la cottura della pasta, ma è perfetta per preparare altri ingredienti. Scopriamo questa ricetta tutta estiva e facile da preparare.

Prepara questa gustosa pasta con l’aiuto della friggitrice ad aria: gli step da seguire

Per preparare questa meravigliosa pasta bastano solo tre ingredienti e la friggitrice ad aria si rivelerà un’ottima alleata.

Come spiega questa ricetta di Giallozafferano su Instagram, tutto ciò che devi fare è procurarti 200 g di pasta, 90 g di pomodorini ciliegini, una melanzana, due burrate, olio evo, sale, pepe e origano quanto basta.

La pasta in questione è con crema di melanzane e pomodorini e sarà un piacere assaggiarla. Dopo esservi procurati tutto l’occorrente, prendere una melanzana e tagliatela a cubetti, mentre fate a metà i pomodorini. Mettete melanzane a cubetti e pomodorini nel cestello della friggitrice ad aria, dopo aver posizionato il cibo su un vassoio con carta da forno.

Mettete sale, pepe origano e un filo di olio su melanzane e pomodorini, e fate cuocere il tutto a 190°C per circa un quarto d’ora. Una volta pronto, frullate melanzane e pomodorini e una burrata, aggiungendo poco olio, giusto un filo.

Intanto, fate la cuocere la pasta in un pentolino, e una volta pronta, scolatela e conditela con la salsa che avete realizzato con melanzane, pomodorini e burrata, aggiungendo anche acqua di cottura. Potete decorare la vostra pasta con pomodorini e melanzane, l’altra burrata, poco olio e giusto una spolverata di pepe, se lo si preferisce. Sarà davvero una delizia.