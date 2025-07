Viviamo in un periodo in cui l’inflazione, da qualche anno a questa parte, è aumentata facendo abbassare, come naturale conseguenza, il potere d’acquisto. Una situazione che mette diverse famiglie, e in particolare quelle meno abbienti, in difficoltà. Tuttavia, ci sono discount come Lidl, che adottano una politica di contrasto all’inflazione, rivelandosi veri alleati nel risparmio, e contribuendo a far valere il potere d’acquisto dei consumatori.

Ci sono diversi modi per risparmiare e uno di questi è quello di fare un elenco di prodotti che davvero sono utili. Uno dei maggiori fattori di spreco è proprio l’acquisto di ciò che non serve.

Bastano pochi accorgimenti per spendere meno, e uno di questi è scegliere discount come Lidl, i cui prodotti possono costare anche il 30/50% in meno rispetto ai marchi noti, e la qualità è davvero buona.

Tutto ciò che bisogna fare è tenere d’occhio il sito, perché ogni settimana escono novità e promozioni su articoli davvero amati. In questo modo si potranno acquistare più cose e riempire il carrello.

Scopriamo insieme, dunque, le super offerte della settimana, da non perdere assolutamente.

Lidl, prezzi super scontati su prodotti eccellenti: prepara la lista della spesa

A partire da lunedì 14 luglio 2025, da Lidl troverai delle offerte davvero vantaggiose, che non puoi perdere. Ecco gli articoli che puoi trovare.

Se vuoi fare una spesa consistente, ti conviene approfittare di queste offerte davvero eccezionali. Si parte dal Salmone scozzese affumicato Gastronomia di Mare, a soli 2.99€, e dal Salame Ungherese Dal Salumiere a 1.29€.

E ancora, piselli finissimi a 0.85€, coppa piacentina DOP Dal Salumiere a 2.49€. Buonissima anche la caciotta bavarese Milbona a soli 3.79€. Per chi vuole preparare gustosi gnocchetti col pesce, gli Gnocchetti Combino, confezione da 500 g, costano 0.75€.

E ancora, l’insalatina con straccetti di pollo Chef Select, costa 1.59€, lo stracchino Merivio 1.29€, i fusilli Italiamo 0.79€. Per piatti di pasta conditi al meglio, la pancetta Salumeo a cubetti costa solo 1.69€, mentre gli involtini primavera Chef Select, 1.89€.

E per gli amanti dei krapfen a colazione, magari accompagnati da un buon caffè o cappuccino, i Krapfen al pistacchio Nostro Pane costano solo 0.69€.

Da non perdere la Birra Peroni a soli 1.09€, e il filetto di merluzzo d’Alaska a 2.69€. Le Insalatissime Riomare, da 5.69€, sono in sconto a 4.39€.

In offerta anche la pizza salsiccia e friarielli, con bordo alto Italiamo, a 2.19€. Una gustosa Marmellata di Arance in confezione da 450 g a 1.19 €. Con tutti questi prodotti in offerta c’è solo l’imbarazzo della scelta.