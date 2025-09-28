Fare la spesa sta diventando sempre più complesso, per via di inflazione e rincari, che condizionano, non poco, le scelte dei consumatori. Ci sono persone, infatti, che desiderano poter accedere a prodotti di qualità senza dovervi rinunciare per via del prezzo. In questi ultimi anni, infatti, è diventato più difficile esercitare il potere d’acquisto sugli articoli, ed è per questo che molti cercano quei discount/supermercati in cui acquistare buoni prodotti, ma a prezzi convenienti.

Da Lidl tutto questo è possibile, grazie alle sue offerte imperdibili, che consentono di riempire il carrello e portarsi a casa più prodotti, in modo che la spesa possa durare più a lungo. Lidl, peraltro, da tempo sta adottando una politica di contrasto all’inflazione, mantenendo gli stessi costi su una vasta gamma di prodotti.

E poi ci sono le offerte anche sui grandi marchi, di cui è possibile fare incetta grazie a prezzi super convenienti. Quando ci sono queste occasioni, è sempre bene approfittarne, in modo da prenderne più pezzi da portare a casa e consumare quando più si preferisce. Così facendo, oltretutto, sarà possibile risparmiare e far respirare il portafogli, che non si alleggerirà molto.

Lidl, occasione grandi marche: offerte imbattibili della settimana

A partire dal 29 settembre 2025, da Lidl si potrà approfittare di sconti imperdibili su prodotti di marche molto note.

In offerta il Tagliofresco Prosciutto Cotto Citterio, a soli 1.49€, e il detersivo lavatrice Omino Bianco a 4.79€. Per merenda o colazione, il succo Pfanner costa solo 1.39€, nella confezione da 1,5 l. E ancora, la birra Peroni ha un prezzo di soli 0.79€.

Se adorate il salame, perché non provare il Tagliofresco Salame di Milano Citterio, che costa 1.49€ per 70 g, oppure, soprattutto per il pranzo domenicale, è possibile fare incetta di tortellini al prosciutto crudo Fini, in particolare se avete ospiti. Conditi con sugo oppure panna, saranno una vera delizia a soli 1.99€ l’uno, per 450 g di confezione.

Per le cene o i pranzi quotidiani, i Bastoncini Findus sono gustosi e in Formato Convenienza da Lidl: 24 + 6 gratis, a soli 4.99€. E ancora, da non perdere le spinacine Aia a 2.69€, confezione da 300 g. Per i piccini, invece, gli omogeneizzati Plasmon di carne o pesce a soli 3.29€, mentre il biscotto dei bambini Plasmon costa 6.89€, in confezione da 1200 g.

Le chips Fiorentini, Toscanacce o Pugliesi costano 1.49€, mentre la Girella al caramello Bauli 1.79€. Puoi fare scorta di caffè Lavazza Crema e gusto a 13.79€ (4 confezioni da 250 g). L’acqua minerale naturale Sant’Anna, a 3.99€, 24 bottigliette x05.l di confezione.