Spesso il carrello della spesa sembra un semplice contenitore di prodotti, ma in realtà è il primo vero banco di prova per la nostra salute. Ogni scelta, anche la più piccola, può fare la differenza nel lungo periodo, comprare i prodotti migliori è sempre più importante per il benessere alimentare.

Non è la “volta ogni tanto” a cambiare davvero le cose, ma la qualità dell’alimentazione quotidiana, è lì che si costruisce il benessere. Per questo anche da Lidl, caposaldo del low cost di qualità, bisogna prestare attenzione alle etichette dei prodotti che acquistiamo e portiamo in tavola.

Ecco i prodotti da evitare!

Secondo molti nutrizionisti, la gran parte prodotti convenienti dei supermercati dovrebbero essere scelti con attenzione prima di passare all’acquisto guidati solo dal prezzo. Basta davvero poco per leggere le etichette dei prodotti e capire cosa contengono e quali sono i migliori, in modo tale da acquistare il meglio.

Filetti di tonno al naturale della linea NIXE, in versione scatoletta, per esempio, provengono da zone di pesca inquinate e sono quindi sconsigliati. Discorso diverso per i filetti di tonno al naturale in vasetto, sempre della NIXE, in questo caso provengono da riserve libere e non inquinate.

Le melanzane grigliate Freshona risultano promosse, mentre il contorno grigliato della stessa linea contiene olio di semi di girasole e amido di frumento, quindi rimandato. La differenza tra due prodotti simili può essere enorme e la regola d’oro resta sempre la stessa, prediligere ingredienti semplici e naturali, leggendo bene.

Anche le bevande vegetali non sono tutte uguali, per esempio la bevanda di soia Vemondo contiene solo acqua, soia e sale ed è considerata salutare. Quella di mandorla è invece bocciata a causa della presenza di lecitina di girasole e gomma di gellano, anche qui, leggere l’etichetta è decisivo.

Per quanto riguarda i prodotti a base di pomodoro la regola è semplice, meno ingredienti aggiunti, meglio è per la salute e per il gusto. La salsa di datterino Italiamo è bocciata per l’eccesso di zuccheri aggiunti, mentre la passata di pomodoro Italiamo, composta solo da pomodori, ottiene il massimo dei voti.

Anche i latticini richiedono attenzione, come la ricotta classica Merivio, composta solo da siero di latte e sale, è quindi promossa per l’acquisto. Nel mentre, le ricottine fresche contengono crema di latte e correttori di acidità e vengono quindi bocciate, un piccolo dettaglio che fa una grande differenza.

In generale, scegliere alimenti salutari significa privilegiare ingredienti semplici, naturali e privi di additivi superflui, per mettere al centro della spesa la salute. Non serve eliminare tutto ciò che non è perfetto, ma abituarsi a fare scelte consapevoli giorno dopo giorno, la salute si costruisce con la quotidianità.