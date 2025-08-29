Oggigiorno, fare la spesa è diventato più complesso, rispetto agli anni passati. I costi sono aumentati, e secondo i dati del giugno 2025, l’inflazione è cresciuta dell’1.7%. Il settore dei generi alimentari è quello che ha visto più rincari, ed è per questo che molte famiglie, in particolare, per far quadrare il budget, cercano soluzioni più economiche.

Da Lidl, ad esempio, qualità e convenienza sono parte di una vera e propria politica aziendale. I prodotti sono molto buoni, e i prezzi ancor di più. Questo è un chiaro incentivo all’acquisto, perché è chiaro che se i prodotti sono di qualità e hanno un costo minore, il carrello si può riempire più facilmente e si esercita potere d’acquisto.

In molti hanno un certo pregiudizio (spesso infondato), in merito alle cosiddette sottomarche. Alcune sono davvero ottime e producono articoli che si rivelano avere una certa qualità ed efficienza. Peraltro, molti sono prodotti sempre da grandi marchi, e poi distribuiti in supermercati come Lidl e altri.

Se un prodotto è ben realizzato, vale assolutamente la pena acquistarlo e peraltro si risparmia anche.

Lidl, questi prodotti sono dupe delle grandi marche: corri a scoprire quali sono

Come sappiamo, da Lidl non vi sono solo prodotti alimentari, ma c’è davvero un po’ di tutto, in modo da soddisfare le varie esigenze.

Ed è così che, girando un po’ per le corsie del suddetto discount, si scopre che, per quanto concerne il settore make up, vi sono dupe molto interessanti da acquistare. La BB Cream della Cien è un dupe della BB Cream della Garnier, come spiega su Internet la creator digitale eriketta_life.

Lo shampoo Cien è simile a quello Head&Shoulders alla mela, mentre l’olio Cien è dupe dell’olio della Gliss. Ma non è tutto, perché la crema viso Cien è un dupe di quella della Clinians. Per quanto riguarda gli alimenti, ci sono snack al cioccolato simili al più noto Kinder Pinguì, o I Golosotti, simili ai Nutella Biscuits, o i Sondey Neo richiamano gli Oreo. Ci sono anche dei cioccolatini che nel sapore ricordano gli MM’S.

Vi sono dupe anche di prodotti casalinghi come Formil, che richiama le capsule Dixan e ci sono saponi di marsiglia simili a quello Chanteclair. In sostanza, vi sono diversi prodotti simili a quelli delle grandi marche, ma a prezzi notevolmente più contenuti, in modo da poter risparmiare.