Ci sono momenti in cui fare la spesa diventa quasi una piccola soddisfazione personale, son solo perché riempi il carrello, ma riesci a farlo risparmiando. Scegliendo prodotti di qualità ma sfruttando l’occasione giusta, trasformando il gesto più quotidiano, come fare la spesa, in un colpo da maestro.

Proprio in questo periodo, Lidl lancia una promozione che fa gola anche ai più attenti al portafoglio, che non vorranno perdere l’occasione. L’iniziativa è semplice ma vincente, su una selezione di prodotti, prendi il primo e il secondo lo paghi la metà, rendendoli ancora più convenienti.

Lidl, l’incredibile offerta per riempire il carrello

La selezione riguarda articoli che fanno parte della cucina quotidiana, quelli che si usano spesso e che non mancano mai nella dispensa o in frigo. Dall’affettato per la merenda alla passata per il sugo della domenica, c’è tutto quello che serve, ma tutto con uno sconto che pesa davvero poco.

Partiamo da uno dei protagonisti della promozione, il prosciutto cotto alta qualità a marchio Dal Salumiere, una vera prelibatezza per gli amanti dei salumi. Due confezioni a soli 2,48 euro, un’opzione perfetta per panini veloci o piatti leggeri, così la qualità resta alta, ma il prezzo si abbassa notevolmente.

Ottima anche l’offerta sul Gran Tramezzino Certossa, ideale per chi ama preparare snack sfiziosi o pranzi al volo, abbinandolo magari col prosciutto Dal Salumiere. Due confezioni costano appena 2,84 euro, un invito a lasciarsi ispirare in cucina con nuove ricette da gustare comodamente anche fuori casa.

Anche i formaggi non mancano all’appello, il formaggio a pasta filata Milbona, versatile e saporito, è in offerta a 3,29 euro per due confezioni. Un ingrediente perfetto per arricchire torte salate, panini o semplicemente da gustare da solo, magari accompagnato da una fetta di pane caldo.

Impossibile poi non citare uno dei grandi classici della tavola italiana, la passata di pomodoro, da Lidl sotto Campo Largo, una vera eccellenza italiana. Due confezioni al prezzo super accessibile di 1,49 euro, un’ottima occasione per fare scorta di un ingrediente base che non dovrebbe mai mancare in cucina.

E per i più golosi la crema spalmabile alla nocciola Choco Nussa, amatissima da grandi e piccoli, in promozione a 5,09 euro per due vasetti. Una dolce tentazione che adesso ci si può concedere con meno sensi di colpa per il portafoglio e senza paura di rimanere a secco.