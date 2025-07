Gli ultimi anni hanno visto un aumento del carovita non indifferente, che ha costretto singoli e nuclei familiari a rivedere i propri piani, a volte anche in modo marcato. Uno dei settori in cui il peso dell’inflazione si è avvertito maggiormente è quello alimentare.

Tanti sono gli articoli che sono aumentati di prezzo, e quando cresce l’inflazione, come sappiamo, il potere d’acquisto viene meno. Il carrello, quindi, non potrà essere riempito come prima…o forse no. Ci sono, infatti, supermercati come LIDL che hanno adottato una politica atta a contrastare l’inflazione, mantenendo gli stessi prezzi da un anno a questa parte.

La stessa azienda lo ha fatto sapere, spiegando di aver contribuito a contenere i costi e a fare in modo che si preservasse il potere d’acquisto, su oltre 1200 articoli. Questa politica è adottata in oltre 780 punti di vendita dell’azienda.

Ma quali sono i prodotti che hanno mantenuto lo stesso prezzo? Ebbene, ve ne citiamo alcuni, molto interessati.

Lidl, questi articoli hanno mantenuto lo stesso prezzo: approfitta di questa opportunità

Partiamo da uno dei prodotti più amati in Italia, ossia la pasta. Gli spaghetti o i fusilli Combino, confezione da 1 kg, hanno mantenuto un costo di 0.95 centesimi. Gli amanti della pasta ringrazieranno e ne faranno scorte.

La baguette è rimasta a 0.49 centesimi, mentre la birra lager Finkbräu costa ancora 0.59 centesimi. Per chi predilige una gustosa colazione con lo yogurt greco, magari da condire con delle buona frutta fresca estiva e gocce di cioccolato, la linea Milbona, confezione da 500 g, costa 2.29 euro.

Ha mantenuto lo stesso prezzo anche il budino proteico Milbona, così come il dessert proteico dello stesso marchio: solo 1.19 euro. Per non parlare dei frollini Fior di Integrale Realforno, che costano 1.99 euro.

Per chi adora li arachidi tostati e salati, la confezione Alesto da 500 g, costa 1.99 euro, mentre per chi vuole fare colazione o merenda con dei gustosi croissant con crema pasticcera Nastrecce, il prezzo è di 2.29 euro.

La carta igienica 2 veli maxi rotolo, costa 2.99 euro, mentre il prosciutto cotto alta qualità Dal Salumiere ha un costo di 1.69 euro. L’insalata Valle Ricca resta a 0.95 centesimi, il formaggio spalmabile Milbona a 0.99 centesimi, il prosciutto crudo stagionato Dal Salumiere a 2.99 euro, i bastoncini di merluzzo Ocean Sea a 2.99 euro.

Le crocchette di patate Harvest Basket costano ancora 1.95 euro, e il riso basmati, confezione da 2 kg, 4.49 euro. Dunque, per chi desidera riempire il carrello, è il momento più opportuno per farlo.