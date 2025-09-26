La colazione è un pasto importante per la giornata, perché è in grado di darci quella carica di cui abbiamo bisogno per affrontare i vari impegni che si presenteranno. Ognuno di noi sceglie i prodotti che più preferisce, in base ai propri gusti ed esigenze.

Negli ultimi tempi, sui prodotti alimentari, in generale, ci sono stati alcuni rincari, ed è per questo che sono in molti a cercare di risparmiare, magari pianificando colazioni più varie, e facendo incetta di articoli a prezzi scontati.

Lidl è senza dubbio un master di qualità e convenienza, e se l’intento è quello di comprare prodotti per la colazione a basso prezzo, in modo che se ne possa prendere di più e durino più a lungo, si è nel posto giusto.

Ed è interessante, dunque, scoprire quali sono gli sconti proposti dall’azienda per riempire il carrello ed esercitare un certo potere d’acquisto. Scopriamo insieme, cosa c’è in offerta.

Lidl, colazione di qualità a prezzi scontati: preparati a fare incetta di prodotti

Immaginate di svegliarvi la mattina e di prepararvi una bevanda calda e avvolgente, con cui dare il via a una giornata ricca di impegni. Vi prendete del tempo solo per voi, o magari per una chiacchiera con il partner, con i figli, in allegria.

Andate nella credenza e vi rendete conto che quello che avete comprato sta per finire. È il momento di fare la spesa. Dal 25 settembre 2025, da Lidl potete trovare dei prodotti per la colazione a prezzi scontati: ecco tutte le offerte disponibili.

Partiamo dai Dolcetti al Cocco Sondey, a soli 2.49€ per 360 g, o dalla Gran Merenda biscotti frollini Crich, a 1.99€ per 500 g. Per chi vuole iniziare la giornata con un delizioso croissant duo cioccolato Balconi, il costo è di 2.49€ per 300 g.

Per gli amanti dei Kinder Brioss Latte e cacao, il costo è 2.49€, mentre per i croissant Frutta e miele Lazzaroni, si spenderà solo 1.99€.

Se con del latte volete accompagnare la tortina carota Midi, il costo è di 1.49€ per confezione da 280 g. E ancora, se volete variare e optare per dei buoni pancake con cacao e avena Bononia Dolci, il prezzo è 2.49€.

C’è chi opta per pane burro e marmellata, e allora perché non farsi tentare da una confettura extra amarene Maribel a 1.39€, invece di 1.85€? In sconto anche noti prodotti della Mulino Bianco, come i Tarallucci (2.69€), Pan Goccioli (1.99€), Baiocchi (2.79€). E che dire della Crema spamabile alla nocciola XXL Choco Nussa (1000 g), a soli 3.99€. È proprio il caso di dirlo: c’è l’imbarazzo della scelta.