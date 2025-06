Da Lidl prodotti incredibili a prezzi super convenienti: ecco tutte le novità della settimana, da non perdere.

Fare la spesa in un periodo in cui inflazione e rincari imperversano, non è affatto semplice. Tuttavia, non è neanche impossibile, se si opta per i luoghi giusti, in cui farla. Oggigiorno, sono in tanti a cercare prodotti di qualità a prezzi convenienti, in modo da riuscire a gestire al meglio il proprio budget dedicato al cibo.

Organizzandosi al meglio, in realtà, si può riuscire ad acquistare tutto ciò che serve, senza dover rinunciare alla bontà di un determinato articolo. Da Lidl, qualità e prezzo sono perfettamente combinati, e vi sono sconti molto interessanti, soprattutto se l’intento è riempire il carrello di cose buone.

Per l’estate vi sono prodotti ancora più invitanti, per organizzare pranzi e cene come si deve, per la gioia anche degli ospiti. Tra merce fresca, congelata e prodotti per la cura della persona, da LIDL si può acquistare un po’ di tutto.

Lidl, risparmiare è semplice con questi prodotti di qualità a prezzi bassi

Dallo scorso 9 giugno e fino al 15 giugno 2025, da Lidl sarà possibile acquistare prodotti in formato XXL a prezzi incredibili.

Ci sono sconti sia sui cibi che sui prodotti per casa e igiene personale. Partiamo dal settore alimentare, con una pizza Margherita XXL Chef Select, da 780 g, al costo di soli 4.99 euro. Ma non è tutto, perché chi ama i formaggi e i latticini in genere, può acquistare una confezione di provola dolce o scamorza affumicata XXL Merivio a 1.39 euro. E ancora, una buona ricotta XXL Milbona da 450 g, costa solo 1.09 euro. Per condire la pasta con un buon parmigiano, c’è il Formaggio grattugiato Italiano Antichi Maestri XXL da 250 g, a soli 2.79 euro.

Ci sono anche interessanti offerte su frutta e verdura fresca: pesche noci a 2.99 euro al kg, pomodori a grappolo a 0.99 euro, avocado 2.49 euro, melone giallo che costa 1.49 al kg. E ancora, per la sezione surgelati, è possibile acquistare filetti di merluzzo XXL Ocean Sea a 7.49 euro (1200 g), o nuggets di pollo e tacchino XXL a 3.19 euro, vongole del Pacifico con guscio XXL a 2.69 euro, filetti di limanda panati XXL a 4.99 euro.

Ma non è tutto, perché ci sono sconti sui prodotti per igiene e casa. Ad esempio, uno Shampoo Sunsilk XXL (810 ml) a 3.89 euro, oppure Vernel ammorbidente Blue Oxygen a 3.29 euro(1.95 l). E infine, gel per lavastoviglie W5 da 750 ml, al prezzo di 2.49 euro.