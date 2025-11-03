L’Italia è un vero e proprio laboratorio di sapori, in cui ogni regione custodisce tradizioni culinarie che raccontano storia, territorio e passione. La ristorazione d’eccellenza è il volto più raffinato di questa cultura, capace di trasformare ingredienti locali, anche i più semplici, in esperienze gastronomiche indimenticabili.

Ogni anno, guide e premi celebrano chi innova senza tradire le radici, valorizzando il talento e la ricerca e le idee dietro ogni piatto. Il riconoscimento ai migliori ristoranti italiani è anche un tributo alla creatività, all’identità e alla forza culturale della cucina nazionale e regionale.

Il miglior ristorante d’Italia

La guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha incoronato il ristorante Uliassi di Senigallia come miglior locale del Paese. Con 96 punti su 100, Uliassi ha superato ogni concorrente, confermandosi al vertice della ristorazione italiana per tecnica e originalità.

Il podio è completato da Reale di Castel di Sangro con 95 punti e da Osteria Francescana di Modena, ferma a quota 94. Seguono Enoteca Pinchiorri di Firenze e Villa Crespi di Orta San Giulio, entrambi con 93 punti e una proposta gastronomica di altissimo livello.

La classifica premia anche La Pergola di Roma, Casa Perbellini di Verona e Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi, tutti con 92 punti. Questi ristoranti rappresentano l’eccellenza italiana, capaci di coniugare tradizione, innovazione e una cura maniacale per la materia prima.

La guida ha valutato oltre 2.500 locali, assegnando punteggi in base a cucina, servizio, cantina e ambiente, con un sistema di tre forchette. Solo 47 ristoranti hanno ottenuto le tre forchette, simbolo di una proposta gastronomica completa e coerente in ogni aspetto.

Uliassi ha conquistato il punteggio massimo per la cucina, grazie a piatti che fondono mare, ricerca e tecnica in modo sorprendente e armonico. Il locale è gestito da Mauro Uliassi e sua sorella Catia, che da anni portano avanti una visione culinaria raffinata e personale.

Il menù cambia stagionalmente, con una “caccia al tesoro” di sapori che valorizza il pescato locale e le contaminazioni internazionali. Ogni piatto è pensato come un racconto, dove la tecnica non sovrasta mai l’emozione e il gusto rimane protagonista assoluto.

La guida ha sottolineato anche l’importanza del servizio, della carta dei vini e dell’atmosfera, elementi che completano l’esperienza gastronomica. Uliassi eccelle in tutti questi aspetti, offrendo un’accoglienza discreta, una cantina ricercata e una location suggestiva sul lungomare.

Il riconoscimento conferma il ruolo centrale della ristorazione italiana nel panorama internazionale, dove la qualità è sinonimo di identità culturale. Ogni anno, la guida Gambero Rosso diventa un punto di riferimento per appassionati, professionisti e turisti in cerca di esperienze autentiche.

La classifica 2025 celebra il talento, la dedizione e la capacità di innovare senza perdere il legame con il territorio e le sue tradizioni. Uliassi non è solo un ristorante, ma un laboratorio di emozioni, dove ogni piatto racconta una storia che vale la pena di assaporare.