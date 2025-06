Sembra impossibile che un frutto come la banana possa diventare materia di discussione tra esperti di buone maniere, eppure è esattamente quello che è accaduto. Tutto è iniziato con un video apparso sui social, in cui un impeccabile inglese in giacca e cravatta, di nome William Hanson, mostra con estrema serietà come si dovrebbe mangiare la banana… con coltello e forchetta. Una scena che ha suscitato milioni di reazioni, tra chi rideva e chi, incredibilmente, prendeva appunti. Hanson ha portato il gesto più semplice del mondo – sbucciare un frutto – su un piano completamente nuovo, sottolineando che, a suo dire, “non siamo primati” e che anche il gesto più banale merita una certa eleganza.

William Hanson e la banana come simbolo di civiltà

Nel video diventato virale, Hanson, noto nel Regno Unito come esperto di etichetta, affronta il tema con toni da manuale del perfetto aristocratico. Prima taglia le estremità del frutto, poi incide la buccia con precisione, infine affetta la polpa in piccole rondelle, da portare alla bocca con la forchetta. Nessun gesto lasciato al caso. Nessuna mano sporca. Solo stile, anche davanti a una banana.

Il suo gesto ha spaccato l’opinione pubblica. Tra i commenti più frequenti: “Geniale”, “Assurdo”, “Questo è il motivo per cui l’Inghilterra ha perso l’impero”. Ma il punto è che il video ha funzionato, ha generato un dibattito, ha trasformato una routine alimentare in qualcosa di osservabile. Altri lo hanno imitato. Uno dei video più visti è quello di Jaskarn Singh Sidhu, dove una donna, con la stessa serietà, ripete il rituale di Hanson. Risultato: oltre 12 milioni di visualizzazioni.

Il tono è ironico, ma la questione ha preso corpo. È solo un frutto? O è un pretesto per riflettere su gesti quotidiani che ignoriamo, ma che ci definiscono più di quanto pensiamo?

L’Italia tra commedia e rigore: cosa dice il nostro galateo

Anche in Italia la banana ha avuto la sua ribalta cinematografica: difficile dimenticare la scena in cui Claudia Gerini cerca di mangiare il frutto con finta sensualità in Viaggi di nozze. Una gag che fa sorridere proprio perché mette in scena il goffo tentativo di elevare un gesto semplice a qualcosa di sofisticato.

Ma in contesti formali, anche il galateo italiano ha una sua posizione. Lo ha spiegato Samuele Briatore, presidente dell’Accademia Italiana di Galateo, intervenendo nel dibattito con un parere chiaro: “In occasioni ufficiali, la banana va servita su un piattino da dessert e mangiata con coltello e forchetta.” L’idea è quella di rispettare l’ambiente in cui ci si trova, adeguando il comportamento al tono della situazione. “In casa con gli amici, si può usare la mano,” ha detto Briatore, “ma a cena con persone importanti, meglio evitare improvvisazioni”.

La regola, dunque, è contestuale. Eleganza sì, ma senza trasformare ogni gesto in uno sketch. Il buon senso resta il punto fermo. Anche per un frutto semplice. C’è chi continuerà a sbucciarla in due secondi, e chi preferirà aprirla con la grazia di un chirurgo. La banana, per ora, resta neutra. E si lascia mangiare.