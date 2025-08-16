Molto spesso i nostri lettori amano scoprire nuove ricette soprattutto per il sorprendere il palato del proprio partner, dei propri amici e della propria famiglia. Per questo, infatti, un noto chef ha deciso di condividere una ricetta super gustosa e con pochissimi ingredienti: si tratta delle Mafalde alla marinara. Abbiamo deciso di condividere con voi come realizzarle e tutti i dettagli e le curiosità che ti aiutano a sorprendere gli ospiti.

Le ricette super gustose vanno sicuramente condivise ed è per questo che amiamo riscoprire il gusto e i sapori d’autore selezionati dagli chef direttamente sulla propria pagina Instagram. Avere una ricetta che sappia essere delicata ma allo stesso dal sapore unico è proprio la combo perfetta per gli chef del momento.

Tra i punti di riferimento del mondo food vi è sicuramente Jovaebbasta che, tramite i suoi video, ha deciso di condividere una ricetta super semplice ma saporita che ricorda un po’ il sapore della pizza marinara.

Andiamo insieme a scoprire la ricetta, tutti gli ingredienti e il procedimento che può fare la differenza.

Mafalde alla marinara, la ricetta super gustosa da leccarsi i baffi

Come spiegato, Jovaebbasta, ha deciso di spiegare ai suoi tantissimi fan che lo seguono, come realizzare un primo piatto gustoso ma alo stesso semplice e con pochissimi ingredienti che ha come combo la cremosità della ricotta ed il croccante delle noci.

Per gli ingredienti, quello che ti serve è:

400 g Mafalde o la pasta che preferite

12/14 pomodori secchi sott’olio

40 g grana grattugiato

200 g ricotta vaccina

8 foglie di basilico

40 g noci secche

origano qb

olio

sale

Per il procedimento ti basta come prima mossa calare la pasta in acqua salata abbondante; successivamente, in un bicchiere alto e stretto unire gli ingredienti e utilizzare un mixer per fondere tutti gli alimenti.

Se vuoi che il tutto sia più fluido regola con Olio EVO. Aggiungere la crema nella ciotola e scolare la pasta direttamente li dentro; aggiungere un p’ di acqua di cottura, impiattare e goderti insieme al tuo partner o ai tuoi amici questa super ricetta dal gusto semplice, saporito e unico.

Potete scegliere come pasta degli spaghetti o la pasta riccia lunga chiamata anche rustichella. Insomma, un piatto da leccarsi i baffi.