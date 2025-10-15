Prendersi cura del proprio benessere, si sa, è un qualcosa che parte dall’alimentazione. Uno stile di vita sano è fatto di un regime alimentare ricco di nutrienti, e frutta e verdura fanno parte di questo contesto. Tuttavia, negli ultimi tempi, inflazione e rincari hanno interessato proprio questo comparto, per cui c’è chi sceglie di consumarne meno.

Grazie a Lidl, però, non c’è bisogno di fare alcuna rinuncia, anzi. Come ben sappiamo, si tratta di un’azienda che da anni si è fatta conoscere per la qualità dei prodotti e per il notevole risparmio che offre ai consumatori. Le nuove offerte Lidl prevedono sconti molto interessanti su frutta e verdura, in modo che se ne possa fare incetta.

D’altronde, oltre a essere importanti per la salute, questi prodotti sono anche dei gustosi contorni che il più delle volte sono sazianti e aiutano chi li consuma, a restare in forma. Ecco, dunque, gli sconti più interessanti di Lidl sui suddetti articoli.

Frutta e verdura, sconti imperdibili da Lidl: corri a farne incetta

Dal 13 ottobre scorso è partita un’offerta molto conveniente di Lidl su prodotti di frutta e verdura.

Si tratta di prodotti che consumiamo quasi ogni giorno in tavola, a cominciare dalle carote, regine dei soffritti per un buon sugo, o tra gli ingredienti più sfruttati nelle insalate. Da Lidl, questa settimana, una confezione di carote da 1250 g costa solo 1.19€ (ben 250 in più).

I pomodorini sono al centro di numerose ricette gustose con pane, pizze, focacce, spaghetti, melanzane, risotti e molto altro ancora. C’è davvero da spaziare con la creatività. Da Lidl, puoi fare scorta di questo alimento a soli 1.99€, confezione da 600 g (sono ben 150 g in più da utilizzare).

Per chi adora fare merenda con la frutta, da Lidl le mele rosse GALA IGP costano solo 2.99 per 2,5 kg (500 g in più). Da ricordare, a tal proposito, uno sfizioso abbinamento per la merenda: mele più burro di arachidi.

E ancora, da Lidl ci sono le protagoniste assolute di tante ricette buonissime: le patate. Questa settimana, la confezione da 5 kg (che contiene un 1 kg in più), costa solo 3.99€. Sarà l’occasione per riempire il carrello e farne scorta, per quelle giornate autunnali con polpette al sugo e purè di patate, ad esempio, o patate al forno che accompagnano le cotolette.

E ancora, funghi champignon a solo 1.99€, in confezione da 650 g (150 g in più). Concludiamo con dei gustosi limoni, in confezione da 1250 g, a 2.49€.