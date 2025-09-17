In un periodo in cui riempire il carrello è diventato più difficile, a causa dei rincari, entrano in scena le maxi offerte di Lidl, che supportano i clienti verso un certo risparmio. Da Lidl, infatti, qualità e convenienza vanno a braccetto, ed è per questo che sono in tanti a scegliere il suddetto discount per fare la spesa.

Qui si trova tutto ciò di cui si necessita, a seconda delle proprie esigenze. Bisogna ricordare, peraltro, che Lidl non vende solo prodotti alimentari, ma anche elettrodomestici, prodotti per fai da te, giardinaggio, igiene della casa e della persona, abbigliamento, e molto altro ancora.

Il risultato è che si esce con il carrello pieno, e questo, in un periodo in cui il portafogli tende a svuotarsi con rapidità, è certamente un grande vantaggio. Ancora per qualche giorno, è possibile approfittare dell’offerta Lidl su articoli formato XXL. Per le famiglie numerose, si tratta di un’ottima occasione, per risparmiare e portare a casa più quantità di un certo prodotto.

Lidl, carrello pieno in un attimo con le super offerte da non perdere: affrettati, c’è ancora poco tempo a disposizione

Fino a questa domenica, è ancora possibile approfittare delle offerte Lidl formato XXL, che vi consentiranno di avere la spesa fatta per diversi giorni.

Tra le offerte più interessanti, la pinsa XXL Chef Select (2×230 g confezione), a soli 2.49€. Potrete condirla come più vi piace, e magari deliziare eventuali ospiti. E ancora, per la colazione e altri usi, una confezione da 6 bottigliette di latte Latteria, parzialmente scremato, costa solo 5.79€.

Il formaggio a pasta filata Milbona XXL, in confezione da 500 g, ha un costo di 2.99€, mentre una confezione con 12 scatolette di tonno Nixe da 52 g (peso sgocciolato), costa 7.99€.

Per pranzi o cene, Baresa propone un barattolo di melanzane a filetti XXL, a 1.89€, nonché pomodori secchi in olio di girasole XXL, a 2.19€. Per i fan degli anacardi tostati e salati, gli Alesto costano soltanto 3.29€. Il miele millefiori Maribel, confezione da 1 kg, costa 4.99€, la panna da cucina senza lattosio Latteria costa 1.98€, mentre il Kinder Bueno 5+1, 3.99€.

E ancora, da non perdere gli gnocchi di patate Nonna mia versione XXL, in confezione da 600 g a 1.39€. Magari, si potrebbero condire con uno squisito pesto alla genovese XXL Baresa, al prezzo di 1.49€. Per gli aperitivi, invece, le olive verdi giganti Baresa possono essere una vera chicca, a soli 2.29€. Per approfittare di queste offerte, lo rammentiamo, c’è ancora tempo fino al 21 settembre 2025.