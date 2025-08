La friggitrice ad aria è diventata una compagna di cucina indispensabile. Permette di ottenere piatti croccanti e gustosi senza l’eccesso di olio della frittura classica. Tra le preparazioni più apprezzate ci sono le melanzane alla pizzaiola, un piatto che unisce la cremosità della melanzana cotta a puntino con il profumo del sugo di pomodoro e la filante bontà del formaggio. Una preparazione semplice, economica e sorprendentemente saporita, che può essere servita sia come contorno sostanzioso che come piatto unico.

Il procedimento richiede pochi passaggi, ma c’è un dettaglio tecnico da non trascurare: per far sì che le melanzane cuociano bene all’interno, vanno incise in profondità prima della cottura. Solo così, grazie al calore della friggitrice e a una rotazione regolare durante la cottura, si otterrà una consistenza morbida, pronta ad accogliere il ripieno.

Come preparare correttamente le melanzane e ottenere una cottura uniforme

Per iniziare, bisogna lavare le melanzane, privarle delle estremità e tagliarle a metà nel senso della lunghezza. È qui che entra in gioco un passaggio chiave: con un coltello affilato bisogna praticare delle incisioni profonde sia sulla superficie che nella parte inferiore. Questo consente al calore di penetrare in modo omogeneo e facilita la successiva farcitura. Le metà vanno sistemate nel cestello della friggitrice, condite con un filo d’olio d’oliva e un pizzico di sale, quindi cotte a 180°C per circa 40 minuti, girandole ogni 10 minuti per assicurare una doratura completa da entrambi i lati. Durante questo tempo, si può preparare il sugo di pomodoro fresco, soffriggendo uno spicchio d’aglio con qualche cucchiaio di olio, aggiungendo pomodori freschi o pomodorini tagliati a metà, sale, basilico e lasciando cuocere fino a ottenere una salsa densa e profumata.

Quando le melanzane saranno ben cotte e morbide, si procede con la farcitura. Basta inserire all’interno delle incisioni dei pezzi di formaggio semi-stagionato (come il primosale) e un po’ di formaggio grattugiato per intensificare il gusto. Il tutto viene poi coperto dal sugo caldo e rimesso in friggitrice ad aria, sempre a 180°C, per circa 8 minuti, giusto il tempo di far sciogliere il formaggio e amalgamare i sapori.

Servire il piatto e varianti possibili da provare

Una volta completata la cottura, le melanzane alla pizzaiola vanno lasciate intiepidire qualche minuto prima di essere portate in tavola. Si presentano belle da vedere, con un colore vivo, la superficie gratinata e un profumo intenso che richiama la pizzaiola tradizionale, ma in versione vegetariana e leggera.

Il piatto si presta a diverse interpretazioni: si può usare mozzarella a cubetti, scamorza affumicata o un mix di formaggi, così come è possibile arricchire il sugo con capperi o olive nere. Una spolverata di pangrattato tostato può aggiungere un tocco croccante in superficie.

Anche la scelta delle melanzane incide sul risultato: quelle più piccole e sode sono perfette per la friggitrice, perché cuociono in modo uniforme e mantengono la forma.

Questa ricetta dimostra come, con pochi ingredienti e un elettrodomestico smart, si possa portare in tavola un piatto completo, gustoso e con un profilo nutrizionale equilibrato. Le melanzane alla pizzaiola in friggitrice ad aria diventano così un’alternativa rapida e sana, ideale anche in estate.