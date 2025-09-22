Consumiamo cibo ogni giorno, cercando di trattenere in bocca quei sapori gustosi che ci rendono felici, che deliziano il nostro palato. Ci sono alimenti, come la pizza, la pasta, i panini e molto altro ancora, che vorremmo non finissero, tanto è buono ciò che stiamo assaggiando.

Tuttavia, quando viaggiamo su un volo, potremmo percepire diversamente il gusto del cibo, quasi come se fosse privo di sapore. Ma è realmente così? Noi esseri umani possiamo percepire dolce, salato, acido, amaro, umami, poiché dotati di papille gustative, in grado di rilevare le molecole che circolano nella saliva.

Sentiamo inoltre, l’odore degli alimenti, e riusciamo a intuire se sono buoni o meno anche solo guardandoli, come si presentano e la sensazione che ci arriva. Tuttavia, in aereo, sembra come se queste percezione fossero differenti. Ma come mai è così?

Cibo in aereo, perché sembra senza gusto? Tutti i fattori da conoscere

Una volta decollati, l’aereo raggiunge un’altezza di 10.500 m, e la cabina è pressurizzata, come se l’altitudine fosse sui 2.450 m circa.

L’ambiente in questione è in grado di alterare le nostre percezioni sensoriali, il che, chiaramente, coinvolge anche il gusto. Con la pressione ridotta, infatti, si sentono meno molecole di odori nell’aria e scende la stimolazione olfattiva. La conseguenza? Semplice, cala anche la percezione del gusto.

Anche il fatto che vi sia meno ossigeno nell’aria, può influenzare le percezioni in questione. Di solito, questi fattori incidono, in modo particolare, sulla percezione dei cibi salati e dolci. Nel primo caso, la riduzione è del 10/30%, mentre nel secondo, del 15 o 20%. Al contrario, tali fattori non influenzerebbero l’amaro e il piccante.

Ecco perché in genere, i passeggeri decidono di optare, in volo, per cibi speziati, come quelli orientali, di cui possono percepire molto meglio il sapore. A peggiorare la situazione a livello percettivo, ci si mettono anche l’umidità molto bassa in cabina (10%), e il rumore di fondo che è una costante durante il volo.

Questo rumore è dato dai motori, e molti studi hanno posto in evidenza come i passeggeri, in questi contesti ordinino succo di pomodoro o Bloody Mary, perché contengono umami e sono più piacevoli da gustare in viaggio.

Ecco perché ci sono delle compagnie aeree che scelgono di fornire, tra i pasti, cibi che contengono umami, come formaggi stagionati, salse al pomodoro. Ora sai perché, quando sei in volo, ti sembra di non sentire a dovere i sapori.